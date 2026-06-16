Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado del 15 de junio 2026

La gala de eliminación de la semana 16 se definió entre varios participantes que quedaron expuestos al voto negativo del público.

Una nueva gala de eliminación de Gran Hermano mantuvo en vilo a los seguidores del reality más visto de la televisión argentina. Con una placa numerosa y una definición ajustada, el público volvió a tener la última palabra para decidir quién debía abandonar la casa en una de las noches más tensas de la temporada.

Una gala de eliminación que mantuvo la incertidumbre hasta el final

La semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcada por una de las placas más amplias e impredecibles de la edición. Varios participantes quedaron expuestos al voto negativo del público, generando una fuerte expectativa sobre el desenlace de la gala.

Entre los nominados se encontraban Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro, Yisela “Yipio” Pintos, Alejandra Majluf y Franco Zunino. A medida que avanzó la noche, algunos jugadores lograron asegurarse la permanencia gracias al respaldo de los televidentes, mientras que otros continuaron en riesgo.

La definición quedó concentrada en un mano a mano que despertó gran interés entre los fanáticos del programa y que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos de la emisión.

Franco Zunino fue eliminado de Gran Hermano el 15 de junio

Finalmente, el participante que abandonó la casa de Gran Hermano este lunes 15 de junio de 2026 fue Franco Zunino. El jugador no logró imponerse en el versus final frente a Steffany “Campanita” Pereira, quien recibió el apoyo suficiente del público para continuar en competencia.

De esta manera, Zunino se convirtió en el eliminado de la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada, poniendo fin a un recorrido que estuvo marcado por momentos de alto impacto dentro del reality.

Tras conocerse el resultado, Campanita celebró con entusiasmo su continuidad en el juego, mientras que el ahora exparticipante debió despedirse de sus compañeros y abandonar definitivamente la casa.

Franco Zunino no logró superar el mano a mano final frente a Steffany “Campanita” Pereira y debió abandonar la competencia

El recorrido de Zunino dentro de la casa

La salida de Franco Zunino llamó especialmente la atención debido al protagonismo que había tenido en las últimas semanas. El participante se convirtió en uno de los jugadores más comentados de la edición por sus estrategias, conflictos y decisiones dentro del juego.

Además, llegaba a esta gala con un antecedente importante: apenas una semana antes había logrado eliminar a Brian Sarmiento, uno de los concursantes con mayor exposición de la temporada. Aquella definición había generado un fuerte impacto entre los seguidores del programa y posicionó a Zunino como una figura central dentro de la competencia.

Sin embargo, el apoyo que había conseguido en ocasiones anteriores no alcanzó para superar esta nueva instancia decisiva.

Cómo quedó la competencia tras la nueva eliminación

La salida de Franco Zunino modifica nuevamente el escenario de Gran Hermano y reduce el número de participantes que continúan en carrera por el gran premio.

Con cada semana que pasa, las estrategias cobran mayor relevancia y los vínculos dentro de la casa se vuelven determinantes. La permanencia de Steffany “Campanita” Pereira refuerza su posición dentro del juego, mientras que la eliminación de uno de los jugadores más polémicos promete generar nuevas alianzas y conflictos en los próximos días.

A medida que la recta final se acerca, cada gala adquiere una importancia especial y cualquier resultado puede cambiar por completo el rumbo de la competencia más popular de la televisión argentina.