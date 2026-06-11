En el programa de Wiñazki humillaron a Adorni en vivo: "Nos está tomando de…”

Durante un programa de Nicolás Wiñazki no dudaron en apuntar duramente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras sus declaraciones.

El miércoles, durante una entrevista televisiva en La Nación+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció haber mantenido durante años ahorros no declarados y aseguró que parte de su patrimonio proviene de operaciones con Bitcoin. En ese sentido, en el programa del periodista Nicolás Wiñazki no dudaron en criticar las declaraciones del funcionario oficialista.

Durante una emisión en vivo en A24, el periodista Manuel Jove aseguró: “Me parece que lo va a hacer circular primero en cuanto a lo mediático, a la repercusión, después dará su propia versión y explicará en alguna nota grabada”.

Luego del comentario de Manu Jove, Nicolás Wiñazki agregó: “Me saco los lentes. Me estoy enojando demasiado”. Asimismo Jove refutó: “Propongo Nico y Santi con tanto proyecto de ley trascendente que hay habitualmente en la Cámara de Diputados, que alguno se avive y declare este día, 10 de junio, como el Día Nacional del Boludo, teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete nos está tomando por boludos a los argentinos, nos vieron la jeta”.

Manuel Adorni se enfrenta a dos causas judiciales

El jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, afirmó en una entrevista con La Nación+ que el aumento de su patrimonio desde que llegó al Gobierno libertario se debe a inversiones en criptomonedas. Asimismo, explicó que no declaró esos fondos anteriormente porque no tenía confianza en la “vieja política”.

Sin embargo, estas declaraciones no coinciden con otras explicaciones que el funcionario había dado desde marzo de 2026, cuando la Justicia comenzó a investigar posibles diferencias entre sus ingresos y sus gastos. Ahora, el funcionario oficialista enfrenta dos causas judiciales, una por presunto enriquecimiento ilícito, que investiga el origen de los fondos con los que aumentó su patrimonio en los últimos años, y otra por negociaciones incompatibles con la función pública, por sus supuestos vínculos comerciales con contratistas del Estado, como el productor Marcelo Grandío.

