Garabal, Lakerman, López y Moyano hacen el podcast de humor más escuchado de Argentina

(Por Solange Levinton) Martín Garabal, Adrián Lakerman, Charo López y Alexis Moyano son los hosts de "Un mundo maravilloso", un podcast diario de diez minutos de humor "90 por ciento improvisado" que a una semana de su estreno se convirtió en el más escuchado de Argentina según Spotify.

"Cuatro personas que no saben de nada, hablando de todo y con una sola certeza: este es un mundo maravilloso. Debates, ficciones, canciones inéditas, invitadxs y mucho silencio incómodo", se anuncia desde la portada de este podcast original de Spotify que reunió por primera vez a estos cuatro exponentes del humor local.

"Improvisamos y después, desde la producción y la edición, piensan cómo ensamblarlo", dice en charla con Télam -sobre este formato breve, innovador, que condensa en menos de 12 minutos un caos sincronizado- Garabal, realizador, guionista, actor, creador y protagonista de la serie web "Famoso" y parte del suceso radial "Últimos Cartuchos".

"Traemos ideas, cositas mínimas pero nada más", agrega Lakerman, guionista, columnista de humor en "Últimos Cartuchos" y creador de los podcast "Comedia" y "Humor en serio".

"El 10 por ciento -aporta la actriz, humorista de 'Cualca', 'Improcrash' entre otros espectáculos -, el resto lo vamos descubriendo ahí y después Alexis trae canciones".

"Sí -añade el creador de, entre otros contenidos, los cortos animados 'Guau' y 'Miau' para Cartoon Network-, yo hago una canción por semana que es un desafío porque no soy músico".

Télam: ¿Cómo surge este podcast?

Adrián Lakerman: Cuando fui a hablar con la gente de Spotify para que produjeran mi podcast anterior, me dijeron que estaban abiertos a propuestas nuevas y les llevé un híbrido entre "Comedia" y sketches originales. En ese momento me hicieron la contrapropuesta de hacer uno puramente de sketches originales así que lo llamé a Martín, él me dijo de llamarlo a Alexis y cuando empezamos a pensar en invitados e invitadas, la primera que surgió fue Charo y desde Spotify dijeron que directamente fuéramos nosotros cuatro los hosts del podcast y aquí estamos.

T: ¿Cómo pensaron el formato?

Martín Garabal: Desde Spotify vino la idea masticada de hacer un show diario de corta duración. Fue la única regla estructural que nos pasaron, pero qué iba a entrar en esos 8, 10, 12 minutos no lo sabíamos ni nosotros ni ellos y lo fuimos descubriendo mientras lo hacíamos.

Alexis Moyano: Antes de pensar, primero fue el proceso de conocernos porque nos admiramos pero faltaba el proceso de conocernos y que funcione.

Charo López: Los primeros encuentros fueron ir a comer, bah, todos los encuentros fueron de comer. Comemos un montón.

MG: Está encarado desde el disfrute, medio hedonista, nos juntamos dos veces por semana, dos horas de grabación y lo que más hablamos es de si nos juntamos antes a comer o dónde comemos. Yo ya había trabajado con Adrián en radio, él empezó a trabajar en ESPN cuando yo me fui, escribió un programa que se llamó "Otra vuelta" donde yo también escribía y donde grabamos con Charo dos videos que siguen dando vueltas. Pero no es que charlamos mucho antes. Y con Alex trabajamos hace un montón pero los cuatro nunca habíamos hecho nada juntos y estaba esa intriga de, si más allá de la admiración que nos teníamos, podía funcionar la química, que es algo que no se puede forzar.

AL: El formato lo fuimos conociendo a medida que íbamos pensando e improvisando ideas, más la mano de un editor talentoso que hace que eso tenga equilibrio, ritmo, que sea como un cuentito. Siendo algo tan corto, es un formato muy extraño. Yo por lo menos no conozco antecedentes de podcast diario de humor con un formato así.

T: ¿Es difícil hacer humor "efectivo" improvisando en un formato tan corto?

CL: Somos cuatro comediantes, hacemos chistes, la pasamos bien y nos queremos divertir entre nosotros. No estamos marcando tarjeta "hay que hacer 10 minutos" pensando lo que supuestamente es gracioso que esa a veces es la trampa de la comedia. Entre nosotros no nos podemos mentir, hay que hacer reír al otro.

MG: Hoy en dos horas llegamos a grabar una sola de material muy interrumpida por la risa. Y nos pasa bastante seguido y somos permeables a que, si no es gracioso, no vaya. El formato está armado para que si no estamos inspirados, desechar el material. Todos tenemos mucho oficio y eso también te salva. Charo es la que más escenario tiene aunque hizo mil cosas audiovisuales y ahí es mucho más duro, si no es gracioso, si algo sale mal, es el infierno mismo. Adrián escribe humor hace mil años y es excelente, Alexis inventó un estilo de animación único, estamos curtidos.

AL: Además, por fuera del afecto, cuando los demás se ríen de lo que hacés te la re sube porque son gente que uno admira y siempre lo lindo es se rían los que vos querés que se rían, más que personas que no conocés.

T: ¿Con qué se encuentra un oyente de "Un mundo maravilloso"?

AM: El fuerte es que no sabés qué va a pasar, por ahí hay una canción en ese capítulo, por ahí no, por ahí hay una improvisación, por ahí una charla nuestra que deriva en algo editado, lo que nos divierte es que no tenga estructura fija, más allá de la duración, día y horario que sale.

AL: Lo que tiene este podcast es que tiene mucha información en poco tiempo, lo cual es lo justo. Si esto durase una hora sería un dolor de cabeza. Es un vómito corto, de 8 minutos, para escuchar lavando platos, manejando, caminando, en el transporte.

MG: Nos toca vivir años bastante complejos, donde la gente se dedica a juzgar a los demás, a señalar, a criticar, entonces yo lo pienso como un recreo en un mundo maravilloso donde te sorprenden estímulos permanentes y hablamos de lo que nos gusta con ganas de reírnos.

T: ¿Tienen límites para el humor?

CL: Militamos un humor que no sea doloroso, con ensañamiento.

MG: No agarrar de punto a alguien, una persona damnificada y pegarle. Eso nos puede interesar en la intimidad pero no como producto. No nos interesa hacer un contenido de eso, no nos parece canchero, y tampoco está bueno que empiece a parecer canchero hacer algo que se hace hace 100 años.

AL: Desde la existencia de los medios de comunicación hasta ahora el humor fue un poco vago en muchos aspectos, de vagancia intelectual de tener siempre los mismos objetos de burla, las mismas personas para hacerle bullying y de un tiempo a esta parte estas cosas cambiaron y a nosotros eso nos mejora porque nos hace pensar más, laburar más.

