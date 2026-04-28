Pergolini destrozó a Milei y contó lo que la mayoría sospechaba: "Se tiene"

Pergolini destrozó a Milei y contó lo que la mayoría sospechaba.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores de prensa sumó una nueva e inesperada voz crítica. En Otro Día Perdido, programa que conduce en El Trece, Mario Pergolini analizó la agresiva postura del jefe de Estado y le reclamó un freno inmediato a las agresiones.

"Tranquilícese, Presidente", arrancó el periodista con un tono de evidente preocupación. Acto seguido, profundizó en la gravedad de las declaraciones oficiales contra sus colegas: "Es como mucho, porque si usted pone que tiene en un 95% presa a una periodista y usted tiene el control de las fuerzas de este país, la verdad que asusta. La verdad que genera terror".

Lejos de moderar su mensaje, el ex conductor de Caiga Quien Caiga criticó la costumbre gubernamental de renombrar a los periositas para intentar burlarse. "Otra cosa, que no es un consejo, solo se lo digo, ya ponerle nombre a la gente, como 'María Ensobrada Santillán', ya está, es muy viejo", disparó sin filtros. Para concluir ese punto, le dedicó una ironía letal al líder libertario: "Insúltelo directamente, si tiene los huevos".

Pergolini destrozó a Milei y contó lo que la mayoría sospechaba.

El rol de Milei

Finalmente, Mario Pergolini cerró su descargo con una fuerte reflexión sobre el rol que ocupa Javier Milei en la actualidad. "Si usted realmente hace este tipo de cosas, parecen amenazas", sentenció.

Para concluir, remarcó el enorme peligro de las palabras del jefe de Estado: "Usted tiene que entender que es el Presidente y que si usted dice que van a ir presos, uno se asusta, porque si el Presidente de la Nación dice 'usted va a ir preso', lo más probable es que uno termine preso. Se tiene que dar cuenta que es el Presidente de la Nación".