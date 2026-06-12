El pelado Trebucq reconoció la traición de Manuel Adorni y no dudó en destrozarlo al aire.

Este miércoles durante una entrevista televisiva en La Nación+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció haber mantenido durante años ahorros no declarados y aseguró que parte de su patrimonio proviene de operaciones con Bitcoin. El hecho se propagó rápidamente a los medios tradicionales y esta vez son más los que critican las acciones del funcionario. En ese sentido, el periodista Esteban Trebucq no dudó en exponer su bronca al aire.

Durante una transmisión de La Nación+, el periodista manifestó: “Para hablar claro, como en el barrio, este tipo es un mentiroso, le mintió al Congreso, le mintió al país, probablemente le haya mentido al presidente, nos mintió a nosotros. ¿Puede un presidente de la Nación mantener a un mentiroso al frente de las jefaturas de Gabinete? Es una pregunta”.

Luego continuó: “Es más trágica que cómica la explicación que dio ayer Adorni. Yo sinceramente no lo puedo creer, a las 21 horas cuando hacíamos El Pase te dije que iba a ser un escándalo mayor que el anterior y no me confundí. En la entrevista que tuvimos con el presidente, yo le dije ‘discúlpame que sea autorreferencial, presidente, el que miente es Adorni’ ¿Te acordas?. Adorni no se tomó ni el trabajo de ver esa entrevista porque contradijo todo lo que el presidente nos dijo a nosotros”.

Manuel Adorni y el escándalo sin fin que atraviesa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró haber tenido ahorros sin declarar durante varios años y sostuvo que una gran parte de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin. Según explicó, reunió cerca de 200.000 dólares a este tipo de operaciones y logró ganancias aproximadas a los 300.000 dólares, superando así el medio millón de dólares.

Por otra parte, el funcionario de La Libertad Avanza actualizó documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), agregando bienes que no figuraban en sus declaraciones previas.

