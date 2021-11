Andrés Pilar y Nadia Larcher en dúo y en modo canción en el CCC

Andrés Pilar y Nadia Larcher, integrantes de la orquesta de folclore Don Olimpio, estrenarán mañana a las 20.30 en el porteño Centro Cultural de la Cooperación (CCC) un dúo cancionero con un repertorio que reúne composiciones de ella y músicas del pianista a partir de poemas de su padre, Horacio Pilar.

"Hacer canciones a partir de la poesía de mi viejo es una idea que tenía dando vuelta hace años pero nada me conformaba, hasta que al principio de la pandemia me salió la primera música que me pareció que iba bien y empezaron a aparecer canciones para las que sentí que necesitaba una voz especial y por suerte a Nadia le encantó el proyecto", comenta Andrés Pilar a Télam.

El músico, compositor y arreglador tomó poemas del laureado libro "Amor y conocimiento" (Premio del Fondo Nacional de las Artes 1965 compartido con María Elena Walsh y Alejandra Pizarnik), de Horacio Pilar, en una experiencia que, confiesa, "me llevó a lugares muy diferentes a los que transito habitualmente".

"Como la poesía de mi viejo no tiene ritmos estables y desde el punto de vista formal es caótica y viaja con el sonido de la palabra -explica el pianista-, ninguna es una canción normal y formal. Y algunas de ellas son como miniaturas".

El trabajo planteado genera una renovada conexión del músico con su padre poeta (uno de los fundadores de la Juventud Universitaria Peronista que compartió exilio en Brasil con el guitarrista Juan Falú, junto a quien compuso varias canciones).

"Mi viejo no me llegó a ver como músico más formado ya que murió en 1999 a mis 18 años, pero cuando me escuchaba estudiar me incitaba a que me saliera de la partitura. Así que de alguna manera hacer estas canciones es tenerlo a él diciéndome 'dale que está buenísima la libertad del arte'", confiesa Andrés.

El repertorio previsto para mañana en la Sala Solidaridad del segundo subsuelo del espacio sito en Avenida Corrientes 1.543 reunirá siete canciones de los Pilar, algunos recitados y temas compuestos en letra y música por la intérprete y guitarrista catamarqueña.

"Así se arma una propuesta compartida porque con Nadia nos dijimos que había allí una unidad en el encuentro de nosotros dos y en la colaboración creativa", sintetiza el creador.

Consultado acerca del presente de Don Olimpio, agrupación que ambos comparten junto a Juan Pablo Di Leone (flautas), Federico Randazzo (clarinete), Juan Manuel Colombo (guitarra), Diego Amerise (contrabajo), Agustín Lumermanen (percusión) y Milagros Caliva (bandoneón), Pilar comenta que "tenemos la intención de seguir fogueando un nuevo cancionero en vivo antes de grabar nuestro tercer disco".

"La pandemia nos detuvo y nos cambió como a todas las personas, así que vamos encontrando otra sonoridad", desliza el director del notable octeto que se presentará el jueves 2 de diciembre desde las 21 en Dumont 4040 (situado en Santos Dumont 4.040) con nuevas piezas como "Alaridos", "Pájaro tuerto", "La vida la muerte", "Sus ojos de río" y "Al sol".

Con información de Télam