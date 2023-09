Pol Nada estrena "Aparecido", sobre el litoral digital, oscuro y electrónico

Pol Nada, artista del litoral que revisita el folclore desde lo digital y electrónico, acaba de finalizar su trilogía con el lanzamiento de "Aparecido", disco que indaga en la mitología mesopotámica, mientras prepara recitales en las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe.

"'Aparecido' es el final de una investigación que empecé en el 2015. Digo un poco en broma y un poco en serio que es una especie de tesis donde además del litoral y su música; estuvieron presentes la electrónica y la música coral como materias de estudio", explicó el músico que se presenta el sábado 9 desde las 20.30 en la sala porteña del Xirgu-Untref de Chacabuco 875 y el 23 de septiembre en el Festival Interior de Santa Fe.

"Fue un trabajo muy intenso y también muy placentero -comentó el nacido en La Paz, Entre Ríos- porque de alguna forma fue encontrarme escuchando y compartiendo hacia afuera algo que durante bastante tiempo solo estuvo como una idea resonando en mi interior".

Pol Nada tiene dos discos que conforman una trilogía con "Aparecido": "La San Llamarada" (álbum de relectura de la obra de Linares Cardoso) y "Pluma" (2018), con versiones del mencionado álbum realizadas por otros artistas con un enfoque más electrónico,

Para "Aparecido" contó con la participación de Javier Casalla, Barbarita Palacios, María Ezquiaga, Juana Aguirre, Barda, Pablo Dacal y el Coro Folke del Max Nordau.

"Mi litoral es un litoral fantástico. Es el litoral de un niño maravillado con luces nocturnas, sombras de animales y plantas con brillos en la oscuridad. Entonces no pensé tanto en representar a ese monte o esa naturaleza literal o vernácula; no fui en busca de una redención del paisaje del litoral, diría más bien que lo que intente poner en el disco es el resultado del encuentro de ese pequeño fascinado con ese monte y esa naturaleza", dijo Pol Nada.

El título del disco sale de una leyenda del lugar sobre "El Aparecido", pero que tiene la particularidad de no hacer referencia a una entidad especial, sino que se trata de una "figura retórica" de Litoral, de ese paisaje de humedales, ríos, montes y bosques. Todo eso, imbuido en una halo de "folclore oscuro", como al artista le gusta definirlo, algo que intentará trasladar a sus presentaciones en vivo.

"La idea de lo fantástico y lo misterioso nos entusiasmó a todos, desde los músicos hasta la puesta de luces y estamos llegando a lugares que creo van a ser cautivantes y singulares en relación a las presentaciones habituales. En lo musical vamos a estar junto a un grupo coral de 12 voces -llamado Coro de Garage- y me acompañará una pared de músicos, guitarristas, y percusionistas maravillosos", señaló el músico.

El prolífico Pol Nada tiene, además, dos discos ("Querés estar solo", "Te vamos a salvar"), dos EPs ("He estado en varios lugares a la vez", "Songs During the war") y un remix ("Te vamos a salvar").

Télam: ¿Cómo fue trabajar el cierre de la trilogía?

Pol Nada: Y es una trilogía en un sentido de que hay una conexión más literal entre estos últimos tres discos que entre mis discos anteriores. Pienso que en los sucesivos discos de los que hacemos música siempre hay una narrativa si uno investiga su desarrollo. Pero a veces esa narrativa es más o menos explícita. En estos tres últimos discos esa narrativa tomó forma a partir de elementos en común, que son del lugar donde nací.

T: ¿Cómo vincularías la gestación de "Aparecido" con la "figura retórica" de la leyenda?

PN: Con el disco ya bastante avanzado apareció esta figura como algo que tejía una sutil trama entre las canciones. En primer lugar creo que la figura del aparecido tiene elementos contradictorios que también están en el disco. Es algo cotidiano y sutil como las historias de aparecidos de los pueblos, pero que a la vez es misterioso, y tiene algo oscuro y épico.

Intento pensar mis discos como una sutil invitación que solo cautiva a quien tiene deseos de entrar en ese terreno. La figura del aparecido que recuerdo de aquellas historias funcionaba de esa manera, era sutil y estaba ahí rondando, sin molestar, podías pasar toda una vida sin enterarte de que existía, pero si te dejabas llevar se volvía hermoso y hasta fascinante.

T: Luego de tantos discos y tan diversos climas, ¿hacia donde van los próximos?

PN: Si se me excusa por el cliché, creo que a la mayoría de los músicos nos cuesta cerrar la música a estilos. Me gusta hablar de folclore oscuro porque justamente me da una amplitud que es bastante difícil de atrapar o encasillar. Si te fijas en este disco incluso hay muchos elementos del pop indie, de la música coral, del dub y claro del folclore. Por lo pronto sigo estudiando dirección coral y estoy preparando un EP con canciones para grupos corales. También estoy trabajando en un disco con amigos productores de electrónica que tiene estos elementos folclóricos y terminando la música de un documental sobre el Paraná. Diría que el espectro musical por donde vislumbro los próximos trabajos es afortunadamente difícil de cercar a un estilo.

Con información de Télam