Murió Astrud Gilberto, la voz femenina de "Garota de Ipanema"

La popular cantante brasileña falleció en Estados Unidos los 83 años. La artista saltó a la fama tras grabar "Garota de Ipanema" en la versión en inglés de su esposo, Joao Gilberto, y Stan Getz.

La cantante brasileña Astrud Gilberto, ícono de la bossa nova e intérprete de una versión histórica en inglés de "Garota de Ipanema", murió este martes a los 83 años por causas que se desconocen. La triste noticia fue confirmada por su nieta, Sofia Gilberto.

Además de ser la esposa de uno de los mayores referentes de la bossa nova, Joao Gilberto, se hizo mundialmente conocida por grabar Garota de Ipanema, junto a su marido y el saxofonista Stan Getz. Su participación no fue planeada, pero por insistencia de su esposo cantó unas estrofas y gustó tanto su voz que, a pesar de no tener experiencia, grabó el disco Getz/Gilberto.

"Mi abuela Astrud Gilberto me hizo esta canción, se llama Linda Sofia. Ella hasta quería que mi nombre fuera Linda Sofia. La vida es bella, como dice la canción, pero vengo a traerles la triste noticia de que mi abuela se convirtió en estrella hoy y está al lado de mi abuelo João Gilberto", escribió la nieta en un conmovedor posteo de Instagram. "A los 22 años prestó su voz a la versión en inglés de 'Girl from Ipanema' y ganó fama internacional. La canción, un himno de la bossa nova, se convirtió en la segunda más tocada del mundo gracias principalmente a ella. Amo y amaré a Astrud por siempre y ella fue el rostro y la voz de la bossa nova en la mayor parte del planeta. Astrud siempre estará en nuestros corazones y ahora mismo tenemos que celebrar a Astrud", cerró.

Quién fue Astrud Gilberto

Nacida el 20 de marzo de 1940 en Salvador de Bahía, Astrud Evangelina Weinert era hija de un alemán y una brasileña. En 1959 se casó con Gilberto, uno de los primeros guitarristas del género, pero cuatro años más tarde se separó. De todos modos, la prometedora estrella de la música decidió conservar el apellido de casada.

Además de la fama mundial que alcanzó tras grabar la histórica versión en inglés de "Garota de Ipanema", la inmortal canción de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, gracias a esta interpretación ganó el premio Grammy, el primero otorgado a una cantante brasileña. También consiguió ser galardonada por su carrera por el Latin Jazz USA, en 1992, y en 2002 fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Latina Internacional.

Con una trayectoria de 19 álbumes, se destacan "Stan Getz y Astrud Gilberto" (1964), "The Shadow of Your Smile" (1965), "Live in New York" (1996) y "Jungle" (2002). Astrud residió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y en las últimas décadas vivió apartada de la música y prácticamente olvidada por los medios de su país.

Con información de Télam