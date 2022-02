Marianne Faithfull regresa con una reedición de su álbum "Vagabond Ways"

La artista británica Marianne Faithfull anunció el lanzamiento de una reedición de su álbum "Vagabond Ways", grabada originalmente en los Teatro Studios de California en 1999 y producida por Mark Howard y Daniel Lanois.

La nueva edición, que llegará a las bateas y plataformas digitales el 4 de marzo a través de BMG, incluirá una selección de maquetas y una grabación de estudio inéditas, además de nuevas notas personales de la cantante.

“Vagabond Ways” fue su primer álbum con material original después de un intervalo de cinco años, entre los cuales se publicó su biografía “Faithfull”, así como su grabación de la ópera de Kurt Weill, “The Seven Deadly Sins”.

El álbum incluye versiones de "Tower of Song" de Leonard Cohen, una canción que Roger Waters le regaló del baúl de Pink Floyd, "Incarceration of a Flower Child", y "For Wanting You", escrita especialmente para Marianne por el dúo de compositores Elton John y Bernie Taupin.

Como material extra, se incluye una composición inédita co-escrita junto a Daniel Lanois titulada "Drifting" y grabada en aquellas sesiones originales aunque excluida de su primera edición, además de otras maquetas de "Vagabond Ways", "Incarceration of a Flower Child", "Electra" y "Tower of Song". En tanto, aglutinará una versión de "Blood in My Eyes" de Bob Dylan que solamente había sido editada como extra en su versión japonesa.

Con información de Télam