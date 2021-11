Jack White anuncia el lanzamiento de dos nuevos álbumes para abril y julio del año próximo

El cantante y multiinstrumentista estadounidense Jack White, reconocido por haber sido líder de la banda de rock The White Stripes, anunció durante las últimas horas que lanzará dos nuevos álbumes de estudio en abril y julio del próximo año, titulados "Fear of the Dawn" y "Entering Heaven Alive".

Según informó el sitio especializado Variety, se tratará de la vuelta del también integrante del grupo The Raconteurs tras cuatro años de pausa, que finalizaron también con la presentación del videoclip de su nueva canción, "Taking Me Back", codirigido por White y la artista visual Lauren Dunn.

Si bien aún no trascendieron detalles de la producción de los discos, que estarán disponibles el 8 de abril y el 22 de julio respectivamente, sí se sabe que ambos serán editados en formato vinilo y que propondrán ambientes algo lúgubres y temáticas relacionadas con lo existencial y la mortalidad.

La noticia de su retorno llegó luego de que el año pasado el cantante apareciera en el icónico programa de comedia estadounidense "Saturday Night Live", en el que brindó una atractiva presentación musical que incluyó una versión del tema "Jesus Is Coming Soon", de Blind Willie Johnson.

Con información de Télam