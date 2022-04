El corista de Los Rolling Stones se presenta esta noche en Buenos Aires

En medio de su visita al país con motivo del disco de tango que está grabando, Bernard Fowler, reconocido por su labor como corista de Los Rolling Stones desde 1988, se presentará esta noche, a las 21, en el Teatro Vorterix, ubicado en el barrio porteño de Colegiales, en un encuentro musical que anuncia invitados especiales.

"Para ser honesto, no vine a hacer un show, solo vamos a divertirnos", anticipó el vocalista a Télam, a modo de descripción del carácter que tendrá el concierto de hoy, al que dio en llamar "Just Another Night" -como el primer hit en la carrera solista de Mick Jagger- en el que repasará clásicos del rock.

Fowler estará acompañado por Fabián "Zorrito" Von Quintiero en bajo; Nico Rafetta en teclados; Pilo Gomez -su socio en el disco de tango- y Gaita Lattes en guitarras; y Carlos Melena Sánchez en batería.

Cabe recordar que en los últimos años, Fowler se presentó en agosto de 2013 en Niceto, en donde abordó un repertorio de temas íntegramente de Los Rolling Stones; y en febrero de 2016, en medio de la última visita de Los Stones al país, hizo lo propio en The Roxy, en donde aprovechó para mostrar el material de su disco "The Bura".

En esas oportunidades, el cantante contó con Charly García, Andrés Ciro y Jimmy Rip como invitados sorpresa.

Entre los temas que conforman el repertorio de Fowler aparecen versiones de canciones como "Helter Skelter" de Los Beatles o "Dragon´s Attack" de Queen, además de material de "Sus Majestades Satánicas".

"Será una fiesta y están todos invitados", lanzó Fowler a esta agencia.

Con información de Télam