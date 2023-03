Concierto de violín y piano gratis, con obras de Beethoven, Brahms e Ysaye

Obras de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms y Eugène Ysaye para piano y violín serán intepretadas este miércoles a las 13, con acceso gratuito, en el Tempo Libertad y transmisión a través de Facebook/conciertosenlibertad.

El programa abarcará la "Sonata no. 8, op. 30 no. 3", de Beetohoven; "Sonata no. 3, 'Ballade'", de Ysaye, y "Sonata no. 3, op. 108", de Brahms.

La interpretación estará a cargo de Leandro Loggia en violín y Mariano Manzanelli en piano.

Loggia se encuenta contratado en la Orquesta Sinfónica Nacional y fue miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, en la cual se desempeñó como concertino adjunto desde 2010, y desde 2014 como jefe de fila de primeros violines, presentándose como solista en diversas ocasiones.

Manzanelli, en tanto, es director del Coro del Ministerio de Educación de la Nación; trabaja junto a Guillermo Opitz para la Fundación Música de Cámara y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Con información de Télam