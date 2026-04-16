Dolor: murió un querido actor que marcó un antes y un después.

La tristeza invadió a la industria del entretenimiento digital en las últimas horas. La prensa especializada confirmó la muerte a los 76 años de Jock Blaney, el reconocido y talentoso actor de voz de la empresa Nintendo. A pesar de su partida física durante el mes pasado, la noticia oficial recién tomó fuerza esta semana y conmocionó a los fanáticos de la consola clásica en todo el planeta.

El artista alcanzó la cima de su popularidad mundial por su impecable labor como Wolf O'Donnell, el despiadado líder del grupo mercenario Star Wolf y el máximo rival del protagonista Fox McCloud en el mítico Star Fox 64. Este villano se consolidó como un pilar fundamental de la franquicia para todas las futuras entregas.

Además de ese rol estelar, el locutor también prestó sus cuerdas vocales para dar vida a Bill Grey, el leal compañero de escuela del héroe principal.

El legado de Wolf O'Donnell

Si bien su paso por el universo de las consolas resultó breve, su inconfundible tono de voz marcó a toda una generación de jugadores. Tras su participación exclusiva en este éxito rotundo, la compañía nipona contrató a otros talentos para el papel de Wolf en las siguientes secuelas de la saga. Lejos de las pantallas, el profesional construyó una extensa y muy respetada carrera en los medios de comunicación tradicionales, con un paso histórico por los micrófonos de la emisora K2 Radio.