La Senadora Patricia Bullrich quedó muda ante la pregunta de un movilero de Desayuno Americano.

La Senadora Nacional Patricia Bullrich tiene una larga trayectoria política tras haber transitado por al menos seis espacios políticos a lo largo de su carrera. En ese sentido, durante un diálogo con un movilero de Desayuno Americano (América TV), la funcionaria oficialista se quedó muda ante las palabras del periodista.

Bullrich se enfrentó a un mano a mano con un movilero del canal de América TV. En ese contexto, cuando le consultaron sobre si se siente representada por el bloque de La Libertad Avanza y si le gustaría continuar en ese espacio, respondió: “Siempre tuve mi personalidad. Fui yo y sigo siendo yo. Yo pienso que en Argentina hace mucho que los partidos políticos están débiles”.

Asimismo sumó: “Hay que crear mucha gente que tenga ideales. Los nombres pasan, pero las ideas quedan”. Lejos de quedarse callado, el movilero retrucó y expresó: “Sí hay un nombre que nunca pasa es el tuyo Patricia”. Este comentario descolocó a la funcionaria oficialista y lanzó una respuesta completamente fuera de la conversación: “Cambio de década en esta semana”.

La interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich

La tensión entre Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei se intensificó cuando la senadora reclamó públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara de inmediato su declaración jurada para despejar dudas sobre su patrimonio ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Frente a ese pedido, Milei rechazó la sugerencia, salió en respaldo de su funcionario y le puso freno a los cuestionamientos. Por otro lado, en sectores de la Casa Rosada, particularmente entre dirigentes cercanos a Karina Milei, la postura de Bullrich fue interpretada como algo más que un pedido de transparencia. Según esa lectura interna, el planteo también habría funcionado como una señal política orientada a marcar posición y medir respaldos dentro del oficialismo.