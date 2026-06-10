Bullrich reunió a sus aliados pero no consigue los votos para eliminar las PASO y se paraliza el Senado

Tras la sesión de la semana pasada por el pliego de la jueza Verónica Michelli, el gobierno de Javier Milei sigue sin capacidad de imponer su agenda en el Senado y los proyectos oficiales se encuentran estancados por falta de votos. Esa es la situación actual en la Cámara Alta, pese a los contactos que la jefa de bloque libertario Patricia Bullrich entabla con los distintos aliados.

En oportunidad del debate de los ascensos judiciales, se había decidido postergar para este miércoles 10 de junio el tratamiento de la ley de propiedad privada pero las manos levantadas siguen sin aparecer y el proyecto de Federico Sturzenegger fue nuevamente pateado para más adelante.

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Este martes, al caer la tarde, la ex ministra de Seguridad nacional reunió a representantes del “grupo de los 44” senadores antiperonistas que confirmaron en algún momento una mayoría para aprobar las leyes que enviaba la Casa Rosada. En los últimos meses ese conjunto se erosionó y en la última sesión, mostró un quiebre.

Estuvieron el presidente del bloque del PRO Martin Goerling Lara, los jefes del radicalismo Eduardo Vischi y Mariana Jury, el libertario Bartolomé Abdala y los provinciales Flavia Royon (Salta), Camau Espinola (Corrientes) y Carlos Arce (Misiones). Hubo un único consenso entras las partes: no hay acuerdo sobre ninguno de los temas pendientes.

“Se resolvió que esta semana no se sesiona. Se está trabajando para el jueves de la semana que viene con el proyecto de propiedad privada pero quedan aún dos artículos que no convencen”, consignó a El Destape uno de los participantes del encuentro.

Los párrafos que no despiertan suficientes apoyos son los que extienden la capacidad a extranjeros de adquirir tierras nacionales incluso en zonas de frontera. Algunos en la Cámara Alta lo interpretan como una ofrenda a empresarios como Peter Thiel y otros amigos del Gobierno. El Senador del peronismo, José Mayans, se encargó de llamar a sus pares de provincias que limitan con otros países para advertirles de los riesgos del texto enviado por el oficialismo. También los aliados le objetaron a Bullrich el articulado sobre manejo del fuego. “Pedimos más claridad en el texto”, asegura un aliado.

Respecto a la reforma política que modifica el financiamiento de las campañas electorales y elimina las PASO el camino es aún más complicado. “Se va a empezar la discusión en algún momento. Pero para sacar las primarias no hay votos aunque el proyecto tiene muchos otros aspectos que se van a empezar a conversar”, resumió otro senador.

“Viene todo para atrás, nadie se quiere arriesgar a cambiar las reglas sin saber cuál va a ser el panorama político a fines de este año o a principio del que viene”, analizaron en La Libertad Avanza (LLA). “No se puede estar siempre con el dedo para definir candidaturas pero también la gente está cansada de votar tantas veces”, repiten en el oficialismo. Bullrich, cuya última candidatura presidencial surgió de una primaria, busca diagonales pero aún no convencen.

El escenario será analizado en la reunión de mesa política en Casa Rosada este jueves en medio de las internas cruzadas que atraviesan a sus propios integrantes. Bullrich llevará este escenario que es también igual de complejo para otras iniciativas con menos volumen como la eliminación del etiquetado frontal y confirmación de sociedades empresariales.