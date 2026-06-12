Majul rompió el silencio y contó lo que le hizo Adorni y no se sabía.

Luis Majul cuestionó con dureza a Manuel Adorni durante su programa en La Nación Más, donde no solo lo acusó de haber faltado a la verdad, sino que además planteó interrogantes sobre su continuidad como una de las figuras más importantes del gobierno de Javier Milei.

Al analizar las declaraciones que el jefe de Gabinete realizó para intentar despejar la controversia que lo rodea, Majul sostuvo que el problema excede cualquier diferencia personal. "No es el problema que me mintió a mí en esa entrevista", afirmó el periodista. En esa línea, elevó el tono de sus críticas y señaló: "También le mintió a la sociedad, al parlamento, a los periodistas acreditados en Casa Rosada".

El conductor fue más allá y formuló una pregunta que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en el ámbito político. "¿Merece una persona que miente y se contradice así, sea o no sea chorro, la Justicia después lo dirá, en el más alto cargo político después del Presidente, seguir en ese cargo? ¿Lo merece?", expresó durante su editorial.

Majul rompió el silencio y contó lo que le hizo Adorni y no se sabía.

Las explicaciones que no convencieron al periodista

Durante su análisis, Majul aseguró que las respuestas brindadas por Adorni no lograron despejar las dudas existentes. "¿Saben lo que pasa? Que casi nada de lo que dijo ayer pareció verosímil y más después de semejante demora en explicar", concluyó.