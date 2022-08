"Pipa" es la película más vista de habla no inglesa de Netflix a nivel global

"Pipa", el último filme de la trilogía policial dirigida por Alejandro Montiel y protagonizada por Luisana Lopilato que se estrenó el 27 de julio pasado por Netflix, fue la película de habla no inglesa más vista de la plataforma en el mundo de la última semana..

Según informó Netflix en un comunicado, el filme que sucedió a "Perdida" (estrenada en salas de cine en 2018) y "La corazonada" (presentada en Netflix en 2020) donde se puede ver la última aventura policial del personaje de Manuela Pelari, se ubicó en la lista del Top 10 de películas en 79 países, como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, México, Israel, Australia, Italia, entre otros.

En una entrevista con Télam poco antes del estreno del filme que obtuvo 23.16 millones de horas vistas en la última semana, Lopilato había vaticinado la visibilidad que le daría el estreno en Netflix: "Las plataformas dieron la posibilidad de que se pueda ver nuestro cine por todo el mundo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Detrás de la trilogía inspirada en las novelas de Florencia Etcheves está "Too Old for fairytales" del polaco Kristoffer Rus.

Con información de Télam