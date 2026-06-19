Luis Majul apuntó contra todos los canales de streaming luego del incidente al aire de Florencia Peña.

El fin de semana se asomó acompañado de un nuevo escándalo en redes sociales. En una transmisión al aire de Luzu TV, la conductora Florencia Peña anunció la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La noticia resultó ser completamente falsa y el equipo del canal decidió desvincular a los involucrados del incidente, entre ellos, Flor Peña. El hecho causó un revuelo inmediato y abrió el debate sobre la libertad con la que se comunican las noticias. En ese sentido, Luis Majul estalló contra los canales de streaming.

Durante una transmisión de El Observador, el periodista comentó: “Florencia, te mandaste una cagada. Y vos, Nico Occhiato, vas a estar pagando, aunque no te conozco, sos un buen pibe, por el error que se cometió en tu organización. Che, los streaming que creen que se puede boludear todo el tiempo, tiene un impacto lo que hacen, después no se quejen, porque yo oí quejarse a hijos de unos, a hijos de otros. Sí vos haces el recorrido de las cagadas que se mandaron en los streaming en los últimos años, son un montón”.

Asimismo continuó: “Los chicos que hablan en los streaming ya son grandes, son responsables, votan, levantan el dedo, retan a Messi porque estuvo con Trump, ¿vos quién sos?. Eso es otra cosa, cómo diría Rodrigo De Paul: ‘Respeten los rangos’. Mengolini también, bueno, es periodista, un día apareció, no sé”.

La familia Messi publicó un comunicado sobre la salud de Jorge Messi

Tras los rumores del fallecimiento de Jorge Messi, la familia decidió romper el silencio y aclarar que todo era falso. Asimismo también exigieron respeto hacía el papá de Lionel Messi: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Luego el comunicado continuó: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.