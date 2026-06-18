Luis Majul adelantó lo que piensa hacer el Gobierno con Adorni: "Es cierto"

Luis Majul habló sobre lo que hará el Gobierno con Manuel Adorni.

La controversia alrededor de Manuel Adorni sigue impactando en la gestión de Javier Milei. Luego de presentar su declaración jurada, el funcionario quedó bajo cuestionamiento por diversas incongruencias y debió salir a aclarar en televisión que contaba con 500.000 dólares sin blanquear provenientes de criptomonedas. La explicación no terminó de convencer y quedó aún más debilitada por la circulación de material audiovisual que ponía en duda sus dichos.

En ese marco, el tema continúa instalado en los medios de comunicación incluso en medio del protagonismo que tiene el Mundial. Un ejemplo de esto fue el intercambio de opiniones entre Luis Majul y Esteban Trebucq sobre este tema, durante el pase que ambos protagonizan asiduamente en LN+, donde evidenciaron el daño que el jefe de Gabinete le está generando a la gestión libertaria.

La situación de Manuel Adorni es cada vez más compleja.

¿Qué dijeron Luis Majul y el Pelado Trebucq sobre Adorni?

"Esto parece entre cómico y muy trágico", expuso Trebucq primeramente sobre el tema, a lo que Majul lo secundó: "Un poquito se caía de maduro. Esperó 90 días para responder, esa respuesta incluyó la confesión de que ahorraba dinero en negro. Cada ítem de la declaración jurada va a ser desmenuzado, publicado, discutido, debatido. Desde las sábanas hasta lo que se te ocurra". "El fiscal pidió la factura de las sábanas, nosotros no la pedimos", se defendió de antemano el Pelado.

"Es una medida concreta", añadió quien tiene su programa en El Observador, tras lo cual Trebucq sumó: "Como tantas otras que ha tomado el fiscal. Y con buen criterio el fiscal dice 'bueno Adorni trabajó en el terreno privado, no tengo por qué no creerlo, vamos a ver en qué lugar trabajó' y le pidió todo al ANSES". En esa misma línea, se lamentó: "Sigo sin entender semejante desgaste del Gobierno con este tema, Luis".

Su interlocutor marcó que el Presidente "está convencido de algo que está desgastado al Gobierno" y, luego, le dio una advertencia al Ejecutivo: "Si es cierto que el Presidente por una cuestión humana quiere seguir bancando a Adorni, yo no soy quién para dar consejo a nadie, pero debería pensar que desde lo humano a Adorni le está haciendo mal esto. Entonces, eventualmente, si alguien convence al Presidente de que toda la fuerza política que está haciendo, tirándose encima de la granada, le está haciendo peor a Manuel Adorni que mejor, eventualmente alguna salida debería haber".