La figura de Leonardo Favio finalmente tiene su escultura

La escultura que representa el legado de Leonardo Favio flanqueado por sus musas y cuya estructura, de unos 4,8 metros, fue donada por la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC), fue emplazada esta tarde en el barrio porteño de Villa Crespo con la presencia de cineastas, músicos y de los ministros de Cultura nacional, Tristán Bauer, y local, Enrique Avogadro.

Bajo una leve llovizna, la escultura de Eric Dawidson, que busca sintetizar esa relación que el realizador tuvo con el cine y la música, fue descubierta ante un nutrido grupo de cineastas y vecinos que recordaron al eximio músico y cineasta, de quien en noviembre pasado se cumplieron 10 años de su muerte.

Bauer resaltó la figura "ejemplar" del artista, sus años de persecución por parte de la dictadura militar y sostuvo que su figura "marca" a las generaciones actuales con sus películas y canciones.

El ministro nacional destacó la sala inmersiva que se encuentra para visitar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en honor a Favio, alguien que sentía "un amor especial para con su pueblo. Él fue la expresión de ese pueblo", sostuvo el funcionario.

Avogadro, en tanto, calificó al desaparecido director de "Gatica, el Mono" y "Juan Moreira" como uno de los "máximos exponentes de la cultura nacional", a la vez que al recordó que el 18 de abril comienza el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici), "que es un claro ejemplo" del legado de Favio.

Entre quienes se acercaron para el acto se pudo ver al director de cine Eduardo Pinto, el director de programación del Festival de Mar del Plata, Pablo Conde, y al hijo de Favio, Nicolás, quien en diálogo con esta agencia sostuvo: "Cuando vi la estatua por primera vez, fue una emoción muy grande porque tiene realmente el espíritu de mi papá".

"Él era como si fuera un panadero que estuviera amasando el pan. Eso hacía con sus canciones e ideas. Me parece que la representación de la musa es maravillosa", dijo Favio hijo.

Con el clásico pañuelo en la cabeza, una guitarra en su espalda y un megáfono en la mano derecha, la escultura de Favio salió al público en la intersección de Vera y la Avenida Corrientes, en el bario de Villa Crespo.

"En un momento decidí que quería hacer una estatua para emplazar en la calle, pero no sabía de quién. Se me ocurrió que podía ser de Favio, un director con el que me conectaba... de hecho, me llamo Eric Leonardo, por él. Desde chico, siempre lo sentí cercano, entonces empecé a unir cosas y me apareció esta imagen de él con una musa inspiradora, como que le soplaba al oído", dijo Dawidson a Télam el año pasado, al momento de dar a conocer la obra.

Para modelarla, el escultor y también realizador audiovisual, acudió a los bailarines Natalia Pelayo -presente en el acto de hoy- y Hernán Piquín, quienes actuaron en el filme de Favio "Aniceto", de 2008. Ambos posaron, Piquín como Favio y Pelayo como la Musa, para que Dawidson tomara fotografías mientras danzaban como el artista con su musa.

"De Favio recuerdo un ser súper generoso, respetuoso con cada una de las 100 personas que trabajamos en 'Aniceto'. Todo lo pedía con el por favor delante de cada frase y con un gracias al final", dijo Piquín.

Pelayo, por su parte, recordó: "Sus enseñanzas me hicieron crecer como artista. No tengo palabras para describir lo que fue trabajar con él. Fue una persona muy generosa, con mucha empatía y sentido artístico. La experiencia de 'Aniceto' la voy a llevar siempre en mi corazón".

Con información de Télam