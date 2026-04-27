Inesperado: se separó una famosa pareja de músicos "por un videoclip"

El cantante otra vez acusado de infiel.

El cantante mexicano Christian Nodal quedó en el centro de versiones sobre una supuesta crisis con su pareja, Ángela Aguilar, luego de que comenzaran a circular rumores de infidelidad. Sin embargo, distintas versiones señalan que el verdadero origen del distanciamiento estaría vinculado a un reciente proyecto artístico del músico.

Según trascendió, todo se habría desencadenado tras el lanzamiento del videoclip de Un vals, una producción dedicada a su novia que terminó generando una polémica inesperada. El conflicto no estaría relacionado con la letra ni con el concepto romántico del material, sino con la elección de la actriz protagonista, cuyo parecido físico con Cazzuv (ex pareja de la cantante con quien tiene a su hoja Inti) llamó rápidamente la atención de los usuarios en redes sociales.

Fue el periodista Jorge Carbajal quien aseguró en su programa que la pareja estaría atravesando un momento delicado. De acuerdo con su información, el estreno del videoclip habría provocado incomodidades tanto a nivel personal como familiar, alimentadas por la fuerte repercusión que tuvo el tema en internet.

El debate en redes que llegó a la pareja

Algunos usuarios interpretaron la coincidencia estética como una estrategia deliberada para generar impacto mediático, mientras que otros, principalmente seguidores de Cazzu, manifestaron su descontento. Parte de la discusión surgió por el notable parecido entre la modelo Dagna Mata, protagonista del video, la cantante argentina y la propia Ángela Aguilar.

Las especulaciones indican que esta situación habría generado incomodidad dentro del entorno cercano de Ángela Aguilar y posteriores conversaciones tensas con el círculo íntimo de Christian Nodal. Incluso comenzaron a mencionarse supuestas diferencias familiares que habrían contribuido a intensificar el clima de conflicto, aunque ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente por los artistas.