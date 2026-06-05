Guillermo Lobo quiso hablar de la ideología del Indio Solari y un panelista lo frenó al aire de TN: "Me parece que..."

Guillermo Lobo quiso hablar de la ideología del Indio Solari y un panelista lo frenó al aire de TN.

La muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari a los 77 años generó una cobertura especial en los medios de comunicación y una ola de homenajes de fanáticos y referentes de la cultura. En ese contexto, un intercambio ocurrido al aire en TN llamó la atención cuando Guillermo Lobo propuso analizar las repercusiones políticas de las definiciones públicas del músico y recibió una respuesta que no esperaba.

Durante la cobertura dedicada al fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Guillermo Lobo destacó que la figura de Solari excedía el plano estrictamente musical. "Las repercusiones más allá de la vida artística", comenzó señalando el conductor.

Luego profundizó esa idea al remarcar que el músico también había tenido intervenciones en el debate público a lo largo de los años. "Políticamente tuvo definiciones el Indio Solari, qué repercusiones causaron esas definiciones políticas. Cuchi, son varios planos para analizar, ¿no?", planteó al dirigirse al periodista Carlos Iogna Prat.

La respuesta de la mesa

La respuesta del panelista llegó de inmediato y apuntó a priorizar otro aspecto de la figura del artista. "Sí, totalmente. Pero me parece que, en una primera instancia, tenemos que hablar de su obra, de su arte, de sus canciones", respondió Carlos "Cuchi" Iogna Prat.

El indio Solari falleció a los 77 años.

Para reforzar su postura, recordó el testimonio de uno de los fanáticos entrevistados durante la cobertura especial. "Como recién contaba este fanático en la entrevista que le hizo Fernando Molinero, tatuajes, nombres a los hijos", agregó, en referencia a la profunda identificación que varias generaciones desarrollaron con la obra del músico.