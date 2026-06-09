Cómo funciona el sistema de medición del minuto a minuto del rating de la TV en la Argentina

Los datos son relevados por Kantar Ibope Media mediante dispositivos electrónicos instalados en hogares seleccionados.

La medición de rating es una herramienta fundamental para conocer qué programas lideran la audiencia en la televisión argentina. Cada día, canales, productoras y anunciantes siguen de cerca los números del rating minuto a minuto para evaluar el rendimiento de los contenidos y comprender los hábitos de consumo de los espectadores.

Qué es el rating y qué significa un punto de audiencia de rating

Cuando se habla de rating, se hace referencia a una medida que permite conocer cuántas personas ven un programa, canal o contenido durante un período determinado. En televisión, la unidad mínima de análisis es el minuto. Por ese motivo, suele utilizarse la expresión “minuto a minuto”, una referencia que muestra cómo evoluciona la audiencia a lo largo de una emisión.

La medición de rating relaciona la cantidad de personas que consumen un contenido con el universo total de espectadores posibles dentro de un público determinado, conocido como target. Ese público puede estar compuesto por el total de hogares, personas de una región específica o segmentos definidos por edad o nivel socioeconómico.

Un punto de rating representa el 1% del público objetivo seleccionado. Sin embargo, su valor no es igual en todos los lugares. Según explicó Agustín Espada, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), “un punto de rating es distinto en Argentina que en Brasil, en Buenos Aires que en Córdoba”.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se estima que un punto de rating equivale aproximadamente a 30 mil hogares o cerca de 110 mil personas, aunque la cifra puede variar según el universo analizado.

Cómo se mide el rating de la televisión argentina

La empresa encargada de realizar la medición de rating en Argentina es Kantar Ibope Media, una compañía que opera en más de 80 países y cuyos registros son aceptados por canales de televisión, productoras y anunciantes.

Según explicó Eugenia Mitchelstein, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, “Ibope es la única empresa que mide el rating de manera sistemática y es el registro aceptado por los canales y las empresas que pautan publicidad”.

El sistema se basa en dispositivos electrónicos llamados people meters. Estos equipos se instalan en hogares previamente seleccionados y registran automáticamente cuándo se enciende el televisor y qué contenido está siendo visualizado.

Actualmente, la compañía cuenta con casi 5.000 people meters distribuidos en alrededor de 1.500 hogares del país. Como en muchas viviendas hay más de un televisor, el número de dispositivos es superior al de hogares relevados.

En qué ciudades se realiza la medición del rating

La medición de audiencias televisivas no se realiza de la misma manera en todo el país. Los people meters funcionan en cuatro grandes mercados: Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Allí se registra la actividad televisiva de manera automática y permanente durante todos los días del año.

Además, la audiencia también se releva en Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe-Paraná y Alto Valle de Río Negro. En estos casos se utiliza un sistema denominado “TV Diaries”, donde los propios usuarios registran los contenidos que consumen.

La combinación de ambos métodos permite obtener una visión más amplia sobre los hábitos de consumo televisivo en distintas regiones argentinas.

El rating permite conocer cuántas personas siguen un programa y cómo varía la audiencia a lo largo de cada emisión.

Qué contenidos registra el sistema y cómo impacta el streaming

La evolución tecnológica obligó a actualizar los mecanismos de medición. Durante años, los people meters registraban únicamente los canales de aire. Más adelante incorporaron los canales de cable y actualmente también detectan el uso de plataformas digitales en las pantallas de televisión.

Según explicó Ariel Hajmi, CEO de Kantar Ibope Media para Argentina, Uruguay y Chile, “el rating se mide con un aparato denominado ‘people meter’” que hoy “cubre todo lo que pasa en la TV”.

Sin embargo, la tecnología todavía tiene algunas limitaciones. Actualmente, el sistema puede identificar que un televisor está reproduciendo una plataforma de streaming, pero no siempre detalla cuál ni qué contenido específico se está viendo.

La incorporación de nuevas herramientas busca adaptarse a una realidad en la que el consumo audiovisual ya no depende exclusivamente de la televisión tradicional. Por eso, la medición de rating continúa evolucionando para reflejar con mayor precisión los cambios en las costumbres de las audiencias argentinas.