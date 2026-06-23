Feinmann se fue al pasto y aprovechó el triunfo de Argentina para pegarle a Maradona: "El problema"

Feinmann, en la mira por atacar a Diego Maradona en vivo.

Eduardo Feinmann volvió a quedar en el centro de la polémica tras atacar a Diego Maradona. En Radio Mitre, el conductor apuntó contra el exfutbolista fallecido en 2020 y aseguró que Lionel Messi no solo lo supera en el plano deportivo, sino también en el humano y familiar. Sus declaraciones resultaron ofensivas entre los fanáticos del campeón del mundo en 1986, quienes argumentaron que Feinmann estaba atacando a una persona que ya no puede defenderse.

Al referirse a la histórica comparación entre Messi y Maradona, Feinmann reconoció que su postura podía generar rechazo entre muchos argentinos. "El 50% de los argentinos se va a enojar y lo que estoy diciendo es, quizás, políticamente antimaradoneano, políticamente incorrecto", comenzó diciendo.

Sin embargo, redobló la apuesta y sostuvo: "Para mí, Messi es mucho más grande deportivamente, humanamente, familiarmente. Messi es mucho más grande que cualquier otro deportista en la República Argentina. Mucho más que Maradona".

Feinmann, en la mira por atacar a Diego Maradona en vivo.

El ataque a Maradona

Más allá de la comparación futbolística, Feinmann lanzó una fuerte crítica hacia la personalidad del ex capitán de la Selección argentina. "Mirá que todo el mundo lo endiosa, ¿no? El problema es que Maradona se creyó Dios. Lo hicieron Dios, dijeron que era Dios y se lo creyó. Y se lo comió el personaje", afirmó el conductor de Radio Mitre.