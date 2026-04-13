El picante comentario de Mirtha a Nico Vázquez que dejó mudos a todos: "Este cuerpo..."

El comentario de Mirtha que hizo reír a todos en el teatro.

Mirtha Legrand volvió a demostrar su pasión por el teatro al asistir a una función de ver Rocky, el espectáculo musical encabezado por Nico Vázquez y Dai Fernández que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.

Acompañada por su asesor Héctor Vidal Rivas y rodeada de amigos cercanos, la diva disfrutó del espectáculo desde una ubicación preferencial. Durante toda la función se mostró atenta y entusiasmada, siguiendo con interés cada escena del musical que reinterpreta la historia de Rocky Balboa en formato teatral, combinando actuación, música y un fuerte despliegue físico sobre el escenario.

Una vez terminada la obra, la diva fue ovacionada y aplaudida por el público y le acercaron un micrófono donde brindó unas palabras, como suele hacer siempre que acude a ver un espectáculo.

La palabra de Mirtha

Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron especialmente para conversar con ella. En ese encuentro íntimo y distendido, Mirtha fiel a su estilo espontáneo y directo sorprendió con una pregunta que provocó carcajadas entre los presentes: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”.

El comentario hizo referencia a la exigente preparación física que el actor llevó adelante para encarnar al emblemático boxeador. Lejos de generar incomodidad, el intercambio se desarrolló en un clima cálido, atravesado por el humor y la admiración mutua.

Acto seguido, la conductora expresó su entusiasmo por el espectáculo y elogió a todo el equipo artístico: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, afirmó, despertando una nueva ovación entre quienes aún permanecían en la sala.

Horas después, ya desde sus redes sociales, Nico Vázquez compartió su emoción por la visita y dedicó un mensaje cargado de afecto: “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”.