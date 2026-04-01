Drama en la familia de Piñón Fijo: una de sus hijos sufrió un fuerte accidente en Brasil

Uno de los hijos de Piñón Fijo tuvo un grave accidente.

Un momento de extrema tensión sacudió a la familia de Piñón Fijo en las últimas horas, luego de que se conociera un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Todo ocurrió en plena ruta y generó preocupación entre quienes siguen de cerca la vida del artista y su entorno.

¿Cómo se accidente el hijo de Piñón Fijo?

El protagonista del episodio fue Jeremías Gómez Suárez, uno de los hijos del reconocido payaso cordobés, quien se encontraba viajando por Brasil cuando sufrió un impactante incidente vial.

Según relató el propio Jeremías en sus redes sociales, el hecho ocurrió mientras regresaba desde Recife a bordo de su motorhome, el vehículo que utiliza junto a su pareja para recorrer distintos destinos. Allí mostró imágenes de cómo quedó el rodado tras el impacto y dejó una reflexión sobre lo sucedido.

“Este estilo de vida también tiene sus riesgos, y muchas veces no dependen de uno”, expresó, dejando en claro que fue un episodio inesperado. A pesar del susto, llevó tranquilidad al confirmar que tanto él como su acompañante se encontraban fuera de peligro.

Más tarde, en diálogo con Desayuno Americano (América TV), amplió detalles sobre el momento exacto del accidente. “Fue duro porque pensás lo peor. El motorhome se empezó a bambolear y pensé que se daba vuelta”, contó, recordando la tensión de esos segundos.

El incidente se produjo cuando a una camioneta que circulaba por la ruta se le desprendió un tanque de agua de gran tamaño, que terminó impactando de lleno contra el vehículo de Jeremías. Afortunadamente, logró controlar la situación a tiempo y evitar una tragedia.

“Por suerte lo pude manejar y no pasó a mayores, quedó en eso”, agregó, aún conmovido por lo ocurrido. Solamente quedó en un susto y en una anécdota para comentar en familia.

El hijo de Piñón Fijo tiene una vida nómade.

Desde hace años, el hijo de Piñón Fijo lleva adelante un estilo de vida nómade junto a su pareja, Gina, una periodista cordobesa. Ambos comparten sus viajes y experiencias a través de redes sociales, donde construyeron una comunidad que sigue cada uno de sus recorridos.

Esta vez, sin embargo, el relato no fue de paisajes ni aventuras, sino de un susto que dejó en evidencia los riesgos de la ruta. Aunque todo terminó bien, el episodio generó un fuerte impacto y puso en alerta a su entorno más cercano.