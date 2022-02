"Una semana nada más" y "Dos locas de remate" a la cabeza de las nominaciones a los Estrella de Mar

Las comedias "Una semana nada más" y "Dos locas de remate", lideran, con seis nominaciones cada una, el listado de aspirantes a los Premios Estrella de Mar 2022 que distinguen a la actividad artística en el verano de Mar del Plata y que se conocieron anoche

Los tradicionales lauros que otorga el Ente Municipal de Turismo y que este año contaron con más de 250 inscriptos, se entregarán en una ceremonia prevista para el lunes 7 de febrero en un sector del Paseo Peatonal Victoria Ocampo, en Playa Grande, también tienen como espectáculos destacados a los musicales "Casi Normales" y "Madres" que respectivamente lograron cuatro y cinco nominaciones.

El jurado de los premios lo integran Atahualpa Pintos; David Akerman; Eugenia Vittino; Gabriela Moccia; Gerardo Reboredo; Giselle Kesler; Gustavo Balboa; José Boccanfuso; Leandro Kurfirst; Lola Moss; Marina Milioni; Melanie Braggio; Natalia Álvarez; Nicolás Fiorentino; Raúl Acosta; Raúl Oliveira; Roberto Grunberg; Rocío Pérez; Sergio Sosa Battaglia; Silvia Giovinazzi; y Valentín D'Onofrio.

Además, el jurado de Argentores -conformado por Patricia Suárez; Lucia Laragione y Cecilia Propato- será quien defina la terna y premie al rubro “Autor Nacional”.

En esta ocasión se determinaron menciones especiales para "Piazzolla 100 años" en el Teatro Tronador (concierto de homenaje que reunió a Amelita Baltar, Raúl Lavié, Elena Roger, Susana Rinaldi, Xavier Inchausti y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires) y para "La Comedia es Peligrosa", obra creada para celebrar el centenario del Teatro Nacional Cervantes que está haciendo temporada en el Auditorium.

A continuación, el listado completo de los nominados al Premio Estrella de Mar 2022:

-Espectáculo de Teatro Marplatense: “El sillón (o comedia de un solo cuerpo)”; “El viento en un violín”, “Fraternidad”

-Espectáculo de Música Marplatense: “Intersección”, “Los fabricantes”, “Salomar Dual Set”.

-Espectáculo de Tango: “Mar de mi vida – Susana Rinaldi y orquesta”, “Piazzolla Inmortal”, “Raquel Pozzi Tango Show”.

-Espectáculo Unipersonal: “Encantadora, sus mejores monólogos”, “Fenómeno”, “Un judío común y corriente”.

-Espectáculo de Humor: “A toda Costa”, “Bossi Comedy Tour”, “Cualquier cosa te llamamos”,“Luly, el tóxico de mi vida", “Soltero”.

-Teatro Alternativo: “Buenos Aires Épica, absurdo para cinco bellas mujeres”, “Estrella de mar”, ”Romancero gitano”.

-Microteatro: "La última vez, memorias de un sushi rancio”, "Otros deseos”, "¿Qué hago con ella?”.

-Drama: "Eva y Victoria”, "Habitación Macbeth"”,"Lacrima (Rapsodia para un infante)”.

-Actuación en Drama: Gerardo Romano (“Un judío común y corriente”), María Valenzuela (“Eva y Victoria”), Pompeyo Audivert (“Habitación Macbeth").

-Comedia Dramática: "El acompañamiento”, "Radojka”, "Rotos de amor”.

-Actuación en Comedia Dramática: Luis Brandoni ("El acompañamiento”), Osvaldo Laport ("Rotos de amor”), Patricia Palmer ("Radojka”).

-Comedia: "5gays.com”, "Casa Matriz”, "Dos locas de remate”, "Perdón”, "Una semana nada más”.

-Comedia Musical: "Casi Normales”, "El Cusifai”, "Madres”.

-Actuación en Comedia Musical: Florencia Otero ("Madres”), Natalia Cociuffo ("Casi Normales”), Viviana Puerta ("Madres”).

-Revista / Music Hall / Café Concert: "A la izquierda del roble”, "Celebrando la revista”, "Una noche en el Café Concert la leyenda continúa”.

-Variedades: "El picante varieté”, "Fátima es camaleónica", "Los 80, están de vuelta”.

-Espectáculo Infantil: "Amistades Mágicas, el musical de los derechos de la infancia”, "Escuela de valientes”, "Un cofre de ilusiones, secretos de la abuela”.

-Espectáculo de Danza: "Germinia”, "Malevo, espíritu indomable”, "Percal”.

-Recital: Chano, Ciro y los Persas, Divididos, La Delio Valdez, Luciano Pereyra.

-Recital de música urbana: Duki, María Becerra, Wos.

-Stand Up: “100 argentinos ríen” por Adrián Bada, “El Trinche en Mar del Plata” por Martín Dardik, “Kidult” por Pablo Vasco.

-Tributo: Get Back The BeatlesCovers, Purple Nights–Tributo a Deep Purple–Machine Head 50º Aniversario, RAM and The Octopus Quartet

-Transformismo: "Brillante es transformadísimos”, "Desplumadas”, "El Gran Show”, "Gala Show la fiesta”.

-Actuación Marplatense: Gabriela Meyer por “Zapa”, Natalia Escudero por “Buenos Aires Épica, absurdo para cinco bellas mujeres” y “Fraternidad”, Leandro Fernández Strifezza por “Hamlet maquína”

-Dirección Marplatense: Daniela Parrinello Rizzi por “Estrella de Mar”, Emiliano Fernández por “Fraternidad” y “La decisión”, María Marta Vidas por “El sillón (o comedia de un solo cuerpo)”.

-Coreografía: Ariel Pastocchi (“Los 80, están de vuelta”), Gonzalo Matías Jaime (“Malevo, espíritu indomable”), Marcelo Hernández y Leandro Ángelo (“Celebrando la revista”).

-Vestuario: Diego Moyano (“A toda Costa” y “Los 80, están de vuelta”), Nacho Horrach (“Fátima es camaleónica”), Vanesa Mascolo (“Aventuras hechizadas”).

-Escenografía: Cecilia Much (“Una semana nada más”), Jorge Ferrari (“Dos locas de remate”), Marcelo Valiente (“Casi normales”).

-Iluminación: Gustavo Martincic (“Estrella de Mar”, “Intersección” y “Lacrima"), Horacio Novelle (“Habitación Macbeth"), Manuel González Gil (“Dos locas de remate”).

-Dirección: Andrés Bazzalo y Jorge Scorpanitti (“Rotos de amor”), Diego Rinaldi (“Radojka”), Julio Panno (“Casi normales”), Manuel González Gil (“Dos locas de remate” y “Un judío común y corriente”), Mariano Demaría (“Una semana nada más”).

Producción Artística: Alzúa Producciones y Arteando Producciones (“Celebrando la revista”, “El picante varieté” y “¿Quién es Paquito Wanchankein?"), Carlos Mentasti por “Madres”, NA Producciones y Magic Carpet SA Festival ATPark.

-Producción Integral Marplatense: Anahí Ramos ("Destino: Show” y “Princesas en el país de los sueños”), Luz Pugliese (“El Cusifai”), Petón Producciones (“A toda Costa”, “Aventuras hechizadas”, “Mujeres en tiempos de risas”, “Sesión abierta de Mediumnidad y sanación energética” y “Un cofre de ilusiones, secretos de la abuela”).

-Actuación de Reparto: Belén Romano (“Eva y Victoria”), Benjamín Rojas y Gimena Accardi (“Una semana nada más”).

-Revelación: Bianca Cherutti (“Un supershow”), Iñaki Aldao (“Casi Normales”), Mariana Maciel (“En Neutro” y “La última vez, memorias de un sushi rancio”).

-Actuación Protagónica de Comedia: Nicolás Vázquez (“Una semana nada más”), Soledad Silveyra y Verónica Llinás (“Dos locas de remate”).

-Música Original: Daniel Vila y Leandro Ángelo (“Celebrando la revista”), Facundo Salas (“La Meca”), Juan Eduardo Spano (“Lacrima”).

-Autor Nacional: Cristina Strifezza ("Legítima indefensa"), María Carreras ("Agua, diario de viajeras"), Raúl Garavaglia ("Pasado, presente, pasión: Pasolini").

Con información de Télam