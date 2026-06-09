Escándalo: detuvieron a un famoso cantante tras ser acusado por presunta violación

Detuvieron a un famoso cantante tras una investigación por al menos 13 denuncias formales.

Este lunes 8 de junio, el cantante francés Patrick Bruel fue detenido a los 67 años y puesto bajo custodia policial en París tras una investigación por al menos 13 denuncias de presuntas agresiones sexuales, tentativas de violación, violación y acoso según informó la fiscalía de Nanterre.

Además la fiscalía también reveló en un comunicado que la investigación comenzó después de que tres mujeres acusaran a Bruel de agresión sexual e intento de violación, presuntamente cometidos en 1997, 2000 y 2001. En este sentido, durante la investigación se identificó y entrevistó a otras mujeres.

Sus abogados, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Colin señalaron: “Desde hace varias semanas había manifestado que estaba a disposición de la justicia para poder responder en el marco del procedimiento judicial y ante la autoridad competente. Responderá a todas las preguntas de los investigadores y aportará todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia”.

Las múltiples denuncias contra Patrick Bruel

El medio digital francés Mediapart dió a conocer varias denuncias anónimas contra el actor Patrick Bruel. Por otro lado, ocho mujeres denunciaron formalmente al artista, de 67 años, por abuso sexual o intento de violación. En ese sentido, se reúnen al menos 30 relatos de víctimas que afirman haber sufrido abuso sexual entre 1991 y 2019.

En los testimonios se describen situaciones vinculadas al consumo de drogas, agresiones sexuales y distintos tipos de abuso ocurridos durante giras del cantante, en rodajes e incluso en encuentros de índole profesional. Además, varias mujeres aseguran haber sido menores de edad al momento de los hechos. Asimismo, estas últimas semanas estuvo muy presente el caso de la presentadora de televisión Flavie Flament, que denunció al artista el pasado viernes por haberla drogado y violado en 1991. En ese entonces ella tenía 16 años y él era ya un cantante famoso.