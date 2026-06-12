Eduardo Feinmann carpeteó a Manuel Adorni con un archivo demoledor: "¿Y ahora?"

Eduardo Feinmann publicó un material durísimo que complica aún más al Jefe de Gabinete.

El periodismo de la derecha volvió a soltarle la mano al Jefe de Gabinete. Esta vez, el encargado de tirar la bomba fue Eduardo Feinmann, quien no tuvo piedad y carpeteó en vivo a Manuel Adorni con una contradicción total sobre su patrimonio que lo deja muy mal parado.

Al aire de Radio Rivadavia, el conductor se puso a revisar los papeles del actual Jefe de Gabinete de Javier Milei y encontró un dato que no cierra por ningún lado si se lo contrasta con lo que el propio Adorni decía públicamente hace apenas un par de años. "El archivo te mata. Si no tenés una coherencia, el archivo te destruye", arrancó picante Feinmann, anticipando lo que se venía.

El periodista fue directo al hueso y expuso el llamativo salto patrimonial del funcionario en materia de criptomonedas: "En 2022, Adorni admite que no tiene bitcoins. Sin embargo, yo estaba viendo la declaración jurada, y hay un ítem que habla de bitcoins. ¿En qué quedamos?", lanzó, sembrando la duda sobre la veracidad de sus declaraciones de bienes.

El archivo demoledor que expone al Jefe de Gabinete

Lejos de dejar el tema ahí, Feinmann subió la apuesta, tiró números sobre la mesa y chicaneó fuerte al funcionario: "¿Y ahora? Hace cuatro años... y ahora declaró haber comprado 3700 bitcoins. Raro, ¿no? Qué se yo, va a tener que probarlo", disparó con ironía, dejando picando la pelota sobre el origen y la veracidad de semejante cantidad de activos digitales.

En el archivo que ahora lo condena, se lo escucha decir al hoy Jefe de Gabinete: "Vos me decís, bitcoin. No sé, me parece que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado. Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Me parece que no sé si tomar a las criptomonedas como una inversión. Pero bueno, quien lo quiera ver así, me parece bien".