A qué se debe la denuncia de Caro Calvagni en redes sociales: el descargo de la esposa de Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafic, junto a uno de sus perros.

Mientras Nicolás Tagliafico se encuentra concentrado en Estados Unidos por el Mundial 2026, Caro Calvagni volvió temporalmente a Ámsterdam para retomar sus actividades habituales. Sin embargo, en medio de esa rutina, la diseñadora e influencer realizó una fuerte denuncia en redes sociales que rápidamente generó repercusión y abrió nuevamente el debate sobre el maltrato animal.

El motivo detrás del descargo de Caro Calvagni

La esposa de Nicolás Tagliafico utilizó su cuenta de TikTok para expresar su indignación por un presunto caso de crueldad animal que se viralizó en las últimas horas. Según trascendió, el episodio involucró a dos jóvenes de Bahía Blanca que se habrían grabado mientras mataban a una nutria, situación que despertó una fuerte reacción en las redes sociales.

Conmovida por las imágenes y por el alcance que tuvo el caso, Caro Calvagni decidió realizar un video desde su hogar para manifestar públicamente su postura y reclamar medidas más severas contra quienes cometen este tipo de hechos. Junto a la publicación escribió: “No soy de hacer estos videos, pero ya no se puede más con tanto maltrato animal”. La influencer explicó que su intención era visibilizar una problemática que, a su entender, ocurre con frecuencia y que muchas veces no recibe la atención necesaria por parte de las autoridades.

La defensa de los animales, una causa que acompaña a Caro Calvagni

El compromiso de Caro Calvagni con la protección animal no es nuevo. A lo largo de los últimos años, la diseñadora ha compartido numerosas publicaciones relacionadas con el rescate de mascotas, campañas de concientización y el trabajo de organizaciones dedicadas a combatir el maltrato animal.

Además de promover contenidos vinculados al bienestar, la alimentación saludable y el estilo de vida fitness, también ha utilizado sus redes sociales para apoyar iniciativas relacionadas con la adopción responsable y el cuidado de los animales.

Esa trayectoria explica por qué decidió involucrarse activamente en el tema y utilizar la visibilidad que le otorgan sus plataformas digitales para amplificar el reclamo.

El pedido de penas más duras por maltrato animal

Durante su descargo, la influencer sostuvo que el problema no se limita a un caso puntual y cuestionó la falta de sanciones ejemplares para quienes ejercen violencia contra los animales. “En Argentina no pasa nada, no hay penas. Quizás hay un poco de revuelo en las redes y se termina, pero necesitamos penas más duras para estos asesinos”, expresó.

Caro Calvagni hizo un fuerte descargo en su cuenta de Tik Tok

A través de sus declaraciones, buscó instalar el debate sobre la necesidad de revisar la legislación vigente y endurecer las consecuencias para los responsables de este tipo de delitos. Según planteó, la ausencia de castigos contundentes favorece que situaciones similares vuelvan a repetirse y dificulta la prevención de nuevos casos.

La esposa de Nicolás Tagliafico publicó un video en TikTok para manifestar su rechazo a un caso que habría ocurrido en Bahía Blanca

La contundente reflexión de la esposa de Nicolás Tagliafico

Uno de los momentos más comentados del video fue cuando Caro Calvagni se refirió a las sanciones que, en su opinión, deberían aplicarse ante hechos de extrema crueldad animal. “Necesitan penas ejemplares, necesitan multas económicas que tengan que vender hasta lo que no tienen para pagarlo, y si no tienen ellos plata, endeudar a la familia porque ellos también son responsables de las personas que criaron”, afirmó.

Las declaraciones generaron una amplia repercusión entre sus seguidores y volvieron a poner en agenda una discusión que suele reactivarse cada vez que se conocen episodios de violencia contra animales.

Mientras Nicolás Tagliafico se prepara para afrontar un nuevo desafío con la Selección Argentina, Caro Calvagni eligió aprovechar el alcance de sus redes sociales para impulsar un reclamo que considera urgente: una mayor protección para los animales y sanciones más severas para quienes incurran en actos de maltrato.