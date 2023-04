Veintinueve obras en cuatro ciudades dan vida a la Fiesta Provincial del Teatro de Córdoba

Veintinueve obras de producción local, surgidas de una convocatoria que incluyó 86 propuestas, darán vida a la 37 Fiesta Provincial de Teatro de Córdoba, que arranca este viernes en la ciudad de Río Cuarto y se extenderá hasta el próximo domingo 23 con funciones en Las Varillas, Córdoba Capital y Villa María.

Del viernes 14 al lunes 17 la Fiesta se desarrollará en Río Cuarto; el sábado 15 en la localidad de General Cabrera; del martes 18 al viernes 21 tendrá actividad en la ciudad de Córdoba; el viernes 21 y sábado 22 en Las Varillas; y cerrará el sábado 22 y domingo 23 en Villa María.

"Córdoba es una provincia con 420 municipios y localidades y queríamos que la fiesta se extendiera por toda la provincial para abrazar a las distintas comunidades teatrales del territorio y no limitarnos solamente a lo que sucede en la ciudad capital", comentó Franco Morán, representante provincial del Instituto Nacional del Teatro (INT).

Además de los 29 espectáculos seleccionados por un jurado, de los cuales dos serán elegidos para representar a la provincia en la Fiesta Nacional del Teatro de 2023, habrá cinco obras invitadas, entre ellas "Llegadas Contra el Viento" del Grupo Teatro de operaciones de la provincia de San Luis, que abrirá la muestra en Río Cuarto este viernes.

Y también actividades especiales que incluyen instancias de formación y reflexión de la actividad teatral, desmontajes, charlas y conversatorios

"El gran desafío de esta edición de la Fiesta es establecer un eje transversal de programación y también la realización de un conjunto de actividades especiales, muchas de ellas consensuadas y pensadas con las comunidades teatrales de distintas localidades para discutir realidades concretas y pensar políticas para fortalecer el desarrollo de la actividad teatral en cada lugar", remarcó Morán.

"La idea es que la Fiesta no sea un evento que empieza y termina sino parte de un proceso de diálogo diverso permanente del Instituto con los colectivos teatrales locales y los municipios en comunicación con los territorios ", agregó el representante de Córdoba del INT.

"Amor es mirarse al espejo y no romperlo" (Villa Allende), "El aviso desoído" y "Presagio de Carnaval" (ambas de Río Cuarto), "El vientre vestido" (Luyaba), "Yo me nazco- Relatos de infancias" (Villa Giardino), "La joroba" (José de la Quintana), "La mujercita vestida de gris" (Mendiolaza) y dos creadas en Unquillo: "El Silencio. Palabra-Cuerpo" y "Habitación Tita", son algunas de las obras que tomarán parte de esta 37 Fiesta provincial.

"Es una muestra bastante heterogénea, representativa de la diversidad estética y de las formas de hacer teatro que tiene la provincia", agregó Morán, quien resaltó la potente escena del teatro independiente en la ciudad capital y distintas partes de la provincia, con territorios teatrales en expansión como los de Calamuchita, Punilla y Traslasierra, producto del flujo migratorio que recibieron con el que llegaron nuevos artistas que se sumaron a los desarrollos existentes.

Resaltando una de las características del teatro cordobés, Morán destacó que "históricamente ha estado muy atravesado por las transformaciones y tensiones políticas, culturales y ecológicas que se desarrollan en la sociedad y siempre propone trabajos que buscan aportar una reflexión sobre la sociedad contemporánea, expresando cuestiones subjetivas y también estructurales con un fuerte compromiso con los problemas del presente".

Desde la capital cordobesa participarán de esta 37 edición "Antígona de Sófocles", "Cabeza de Aire", "Chiquero ¿Por qué si Dios vive en mis sueños siento tanta vergüenza?", "Coriolano a plena luz. Un drama Ponzoñoso", "De familias que son así", "Disección. No espero que me sigas queriendo", "Dos señoritas Julia en caída", "El monte de las maravillas", "Enjoy" y "Glauce, la señora de fuego".

La ciudad de Córdoba además aporta "La muerte no arroja sombra", "Mar, Una Obra Álbum", "Nepen", "No le pidas todo al señor", "Otoño otra vez", "Raro Sería No Amarte", "Sarita, una niña en retazos", "Sin Ánimos de Ofender", "Temporada de Huracanes" y "Un Punto Azul Pálido en la Oscuridad. Una distopía cercana".

