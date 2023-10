Entregaron anoche los premios Fidba y hoy se proyecta filme de clausura

La 11va. edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires –Fidba- premió anoche en una ceremonia que se realizó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, a directores y películas de las tres competencias oficiales, y a los realizadores y productores emergentes que participaron de #LINK, el espacio que busca impulsar la producción de cine documental de Argentina y Latinoamérica.

Esta noche, a las 21, en El cultural San Martín se proyectará como película de Clausura del certamen la multipremiada “All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras” (Estados Unidos, 2022), que sigue la vida de la artista Nan Goldin y su activismo contra la dinastía farmacéutica de los Sackler, responsables de la mayor epidemia de opioides de la historia de Estados Unidos.

El largometraje recibió el León de Oro (Mejor Película) en el Festival de Venecia y estuvo nominado al Oscar y al Bafta como Mejor documental; fue además galardonado por el Círculo de Críticos de Nueva York y el National Board of Review (Premio libertad de expresión), entre otras distinciones.

En la sección Órbita (Competencia Internacional) fue distinguido con una Mención Especial el filme “Llamadas desde Moscú”, de José Luis Yero (Cuba); mientras que el Premio FIDBA Mejor Dirección lo obtuvo Zeca Brito, director de “Hamlet” (Brasil), el Mejor Largometraje fue para “Defectors” de Hyun kyung Kim (Corea del sur); y el Mejor Cortometraje para “Algorithms of beauty”, de Miléna Trivier (Bélgica),

En la sección Hemisferio (Competencia Iberoamericana) fueron elegidos en el rubro cortometrajes: “Dildotectonica”, de Tomás Paula Marques (Portugal), que recibió una Mención Especial, y “No star”, de Tana Gillbert (Chile), que obtuvo el premio al Mejor Cortometraje.

En la competencia de largometrajes fueron distinguidos Rafael Saar por “Peixe Abissal” (Brasil) con el premio a la Mejor Dirección, y “Ana Rosa”, de Catalina Villar (Colombia) como Mejor Película.

En Austral (Competencia Argentina) resultaron ganadores “La otra memoria del mundo”, de Mariela Pietragalla, que obtuvo una Mención Especial;; “Jean Genet Ahora” de Miguel Zeballos, en Mejor Película; Sandra Gugliota, directora de “El proceso”, en el rubro Mejor Dirección; y “Alza tus manos al sol”, de Marco Ernesto Rossi como Mejor Cortometraje.

Con información de Télam