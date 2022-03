"El buen patrón" y la serie argentina "El reino" encabezan las nominaciones a los Premios Platino

La lX edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que tendrán su gala el 1 de mayo en Madrid, anunció hoy sus nominados con “El buen patrón”, del español Fernando León de Aranoa, a la cabeza de la lista de las películas, mientras que la argentina “El reino”, de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, es la serie con más nominaciones.

En el rubro Mejor Película Iberoamericana de Ficción figuran las españolas “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar; “Maixabel”, de Icíar Bollaín y la mencionada “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa; y la mexicana “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo.

"El buen patrón" recolectó 11 candidaturas en total, y se perfila como favorita con permiso de "Madres paralelas", que viene de disputar dos candidaturas en el Oscar del último fin de semana pero que en los Platino consiguió "apenas" siete nominaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, en el caso de la categoría a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental, además de “El reino” compiten la chilena “Isabel”, de Rodrigo Bazaes; las mexicanas “Luis Miguel: La serie”, de Daniel Krauze, y “Narcos: México”, de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro.

La serie “El reino”, que aborda la historia de un pastor evangélico candidato a vicepresidente cuyo compañero de fórmula es asesinado en el acto de cierre de campaña, suma seis nominaciones: Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana; Interpretación Masculina (Chino Darín); Interpretación Femenina (Mercedes Morán), Interpretación Masculina de reparto (Joaquín Furriel); Interpretación Femenina de reparto (Nancy Duplaá); y Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica (Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro).

Además de la serie “El reino”, Argentina competirá con la película “Karnawall” de Juan Pablo Félix en el apartado Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana y el chileno Alfredo Castro como mejor intérprete masculino de Reparto de la opera prima de Félix.

Por su parte, el filme argentino “Yo nena, yo princesa”, Federico Palazzo -una de las películas nacionales más vistas el año pasado en la cartelera local- forma parte de la terna del Premio Platino al Cine y Educación en Valores.

La presencia argentina en esta edición de los Platino se completa con Darío Grandinetti, nominado en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en la producción española “Hierro”; y Juan José Campanella en la categoría Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica por la coproducción de Argentina y México, “Los enviados”.

El anuncio de las nominaciones se realizó hoy por la mañana en el Ayuntamiento de Madrid y estuvo a cargo de Daniel Guzmán, Darío Yazbek, Edgar Vittorino, Luis Cobos, Rossy De Palma y Stephanie Cayo, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores (Egeda) y de los Premios Platino, Enrique Cerezo; el presidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA); y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entre otras personalidades.

La siguiente es la lista completa de nominados:

- Mejor Película Iberoamericana de Ficción: “El buen patrón" (España), "Madres paralelas" (España), "Maixabel" (España) y "Noche de fuego" (Brasil, México).

- Mejor Dirección: Fernando León de Aranoa por "El buen patrón", "Icíar Bollaín" por "Maixabel", Pedro Almodóvar por "Madres paralelas" y Tatiana Huezo por "Noche de fuego".

- Mejor Guion: Abner Benaim por "Plaza Catedral" (Colombia, México, Panamá), Fernando León de Aranoa por "El buen patrón", Henrique Dos Santos y Aly Muritiba por "Deserto particular" (Brasil), y Isa Campo e Icíar Bollaín por "Maixabel".

- Mejor Música Original: Alberto Iglesias por "Madres paralelas", César López por "Memoria" (Colombia, México), Kenji Kishi Leopo por "Los lobos" (México), y Zeltia Montes por "El buen patrón".

- Mejor Interpretación Masculina: Eduard Fernández por "Mediterráneo" (España), Javier Bardem por "El buen patrón", Luis Tosar por "Maixabel" y Rodrigo Santoro por "7 Prisioneiros" (Brasil).

- Mejor Interpretación Femenina: Ángela Molina por "Charlotte" (Argentina, Paraguay), Blanca Portillo por "Maixabel", Ilse Salas por "Plaza Catedral" y Penélope Cruz por "Madres paralelas".

- Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Alfredo Castro por "Karnawal" (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México), Christian Malheiros por "7 Prisioneiros", Manolo Solo por "El buen patrón" y Urko Olazábal por "Maixabel".

- Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Aitana Sánchez-Gijón por "Madres paralelas", Almudena Amor por "El buen patrón", Ana Cristina Ordóñez González por "Noche de fuego" y Milena Smit por "Madres paralelas".

- Mejor Película de Animación: "Ainbo, la guerrera del Amazonas" (Perú), "Bob Cuspe: Nós nao Gostamos de gente" (Brasil), "Salvar el árbol (Zutik!)" (Brasil, España, México) y "Valentina" (España, Portugal).

- Mejor Película Documental: "100 días con La Tata" (España), "A última floresta" (Brasil), "Quién lo impide" (España), "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It" (Puerto Rico).

- Premio Platino a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana: "Clara sola" (Costa Rica), "Karnawal"(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México), "Libertad" (España), "Sin señas particulares" (España, México).

- Mejor Dirección de Montaje: Germano de Oliveira por "7 Prisioneiros", Nacho Ruiz Capillas por "Maixabel", Vanessa Marimbert por "El buen patrón", Yordi Capó, Carlos Espinoza Benítez, Samuel Kishi por "Los lobos".

- Mejor Dirección de Arte: Angélica Perea por "Memoria" (Colombia, México), Antxón Gómez por "El buen patrón", Sandra Flores, Alejandro García por "El diablo entre las piernas" (España, México).

- Mejor Dirección de Fotografía: Kiko de la Rica por "Mediterráneo", Pau Esteve por "El buen patrón", Sayombhu Mukdeepro por "Memoria", Sophie Winqvist por "Clara sola".

- Mejor Dirección de Sonido: Akritchalerm Kalayanamitr por "Memoria", Carlos García por "Plaza Catedral", Iván Marín, Pelayo Gutiérrez, Valeria Acieri por "El buen patrón", Lía Camargo por "7 Prisioneiros".

- Premio Platino al Cine y Educación en Valores: "Los lobos", "Maixabel", "Mediterráneo", "Yo nena, yo princesa" (Argentina).

- Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana: "El reino" (Argentina), "Isabel" (Chile), "Luis Miguel: La serie" (México), "Narcos: México" (México).

- Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Chino Darín por "El reino", Darío Grandinetti por "Hierro" (España), Diego Boneta por "Luis Miguel: La serie" y Javier Cámara por "Venga Juan" (España).

- Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Candela Peña por "Hierro", Daniela Ramírez por "Isabel", Maribel Verdú por "Ana Tramel. El juego" (España) y Mercedes Morán por "El reino".

- Mejor Interpretación Masculina de reparto en Miniserie o Teleserie: Alberto San Juan por "Reyes de la noche" (España), Enric Auquer por "Vida perfecta" (España), Joaquín Furriel por "El reino" y Karra Elejalde" por "La fortuna" (España).

- Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie: María Pujalte por "Venga Juan", Najwa Nimri por "La casa de papel" (España), Nancy Duplaá por "El reino" y Rosa María Bianchi por "Monarca" (México).

- Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica: Alejandro Amenábar por "La fortuna", Juan José Campanella por "Los enviados" (Argentina, México), Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro por "El reino", Pepe Coira por "Hierro".

Con información de Télam