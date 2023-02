El documental francés "Sur l'Adamant" se llevó el Oso de Oro del Festival de Berlín

El documental francés "Sur l'Adamant" de Nicholas Philibert se llevó el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín, con su retrato de un centro de atención a pacientes con enfermedades mentales en París.

Sofía Otero, la niña que protagoniza "20.000 especies de abejas", de Estibaliz Urresola Solaguren, ganó también y se convirtió en la más joven en llevarse el galardón a la mejor actuación por su interpretación de una niña trans de 8 años que junto a su madre y sus hermanos mayores se traslada de Bayona (Francia) a un pueblo del País Vasco español.

El jurado de la Berlinale, presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart y con la directora española Carla Simón entre su equipo, entregó los premios oficiales de la 73 edición del festival alemán, que tuvo también a ganadores como al filme alemán "Roter Himmel", de Christian Petzold (Oso de Plata Gran Premio del Jurado) y la película portuguesa "Mal viver", de Joao Canijo (Oso de Plata Premio del Jurado).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, el premio a la mejor dirección fue para Philippe Garrel por "Le grand Chariot" (Francia), la interpretación de reparto para Thea Ehre por "Till the End of the night" de Chistopher Hochhäusler (Alemania) y el mejor guión para "Music" de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia).

En tanto, el Premio Federación Internacional de la Crítica de Cine (FIPRESCI) fue para la australiana "The survival of Kindness" de Rolf de Heer.

Además, "El rostro de la medusa", de Melisa Liebenthal, una de las siete presencias argentinas en Berlinale, obtuvo el premio Cicae de la asociación de Cine Artístico, uno de los jurados independientes del Festival.

El filme de Liebenthal se proyectó en la sección Forum, destinada a nuevos lenguajes cinematográficos planteando la situación de Marina, su protagonista, que deja de reconocerse en el espejo.

En Forum además hubo distinciones para "20.000 especies de abejas", de la española Estíbaliz Urresola, que recibió el premio Gilde del Cine Artístico y Teatral y el de los lectores del diario Berliner Morgenpost, mientras que la mexicana "Tótem", de Lila Avilés, obtuvo el Premio Ecuménico.

“El rostro de la medusa” forma parte de una trilogía de títulos nacionales que formaron parte del mismo apartado: el documental “El juicio”, de Ulises de la Orden -que rescata el juicio a las Juntas Militares de la dictadura argentina-; y “Arturo a los treinta”, de Martin Shanly.

La legión argentina en el prestigioso encuentro alemán incluye este año a “Adentro mío estoy bailando (The Klezmer Project)”, de Leandro Koch y Paloma Schachmann en Encounters, sección dedicada a fomentar obras innovadoras y transgresoras de cineastas independientes y a “El castillo”, de Martín Benchimol, que se vio en Panorama.

Por último en Generation, rubro reservado para el cine de vanguardia, se incluyeron “Almamula”, de Juan Sebastián Torales, y “Desperté con un sueño”, de Pablo Solarz.

Con información de Télam