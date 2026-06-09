Así es la imponente casa de Catherine Fulop y Ova Sabatini: las fotos

El extenso parque, la galería techada y la piscina convierten al exterior en uno de los espacios más atractivos de la propiedad.

La casa de Catherine Fulop y Ova Sabatini se convirtió en un reflejo del estilo de vida que la pareja construyó a lo largo de los años. Ubicada en General Pacheco, la propiedad destaca por sus amplios espacios, su conexión con la naturaleza y una propuesta arquitectónica que combina confort, funcionalidad y elegancia.

Dónde está ubicada la casa de Catherine Fulop y Ova Sabatini

La residencia de Catherine Fulop y Ova Sabatini se encuentra en la localidad bonaerense de General Pacheco, una zona elegida por muchas familias que buscan tranquilidad, privacidad y contacto con espacios verdes sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

La propiedad fue diseñada para brindar comodidad en cada uno de sus ambientes y adaptarse a las necesidades de la vida familiar. Con una distribución amplia y luminosa, la vivienda aprovecha al máximo la luz natural y las vistas hacia el exterior.

El entorno natural ocupa un lugar central dentro del proyecto. La integración entre los espacios interiores y el jardín permite disfrutar de una sensación de amplitud permanente, uno de los aspectos más valorados dentro de la casa.

El living y la cocina, los ambientes más destacados

La residencia de Catherine Fulop y Ova Sabatini está ubicada en General Pacheco, una zona elegida por su tranquilidad y cercanía con la naturaleza.

Uno de los sectores más llamativos de la vivienda es el living principal. Este espacio funciona como el corazón de la casa gracias a su concepto abierto, los techos altos y los grandes ventanales que permiten una conexión directa con el jardín.

La decoración apuesta por una combinación de tonos neutros y detalles clásicos. Entre los elementos que sobresalen se encuentran una elegante chimenea de mármol, pisos de madera y distintos objetos decorativos cuidadosamente seleccionados para aportar personalidad sin sobrecargar los ambientes.

La cocina también ocupa un rol importante dentro de la dinámica familiar. Diseñada tanto para el uso cotidiano como para recibir invitados, cuenta con una isla central, amplias mesadas claras y electrodomésticos modernos que facilitan las tareas diarias.

Los ventanales permiten contemplar el jardín mientras se cocina, generando una continuidad visual entre el interior y el exterior. A pocos metros se encuentra el comedor principal, que mantiene una estética formal pero relajada, ideal para encuentros familiares y reuniones sociales.

El gran jardín y la piscina que completan la propiedad

El exterior es otro de los puntos fuertes de la residencia de Catherine Fulop y Ova Sabatini. La propiedad dispone de una amplia galería techada equipada con mobiliario de exterior y una mesa de grandes dimensiones preparada para reuniones y asados.

Este sector se conecta directamente con un extenso jardín que aporta privacidad y una fuerte presencia de naturaleza alrededor de la vivienda. Además, la casa cuenta con una piscina de buen tamaño que se convierte en uno de los espacios más utilizados durante los meses de calor.

La combinación entre áreas verdes, zonas de descanso y espacios destinados al entretenimiento refuerza el carácter familiar y relajado de la propiedad.

El gimnasio privado y una habitación con estilo de hotel

La casa cuenta con gimnasio privado y una suite principal inspirada en hoteles de lujo, diseñada para priorizar el bienestar y el descanso.

La importancia que ambos le otorgan al bienestar físico también quedó reflejada en el diseño de la vivienda. La casa incluye un gimnasio privado equipado con máquinas de entrenamiento, pesas y pisos de goma especialmente preparados para la actividad física.

Este espacio permite mantener una rutina deportiva sin necesidad de salir del hogar y se integra al concepto general de comodidad que caracteriza a toda la propiedad.

Por otra parte, la suite principal, ubicada en la segunda planta, fue diseñada con una estética inspirada en los hoteles de alta categoría. Los textiles de calidad, los colores suaves y la decoración sobria crean un ambiente pensado para el descanso y la relajación.

Gracias a la combinación de diseño, amplitud y funcionalidad, la casa de Catherine Fulop y Ova Sabatini se consolidó como una vivienda que prioriza el confort familiar sin resignar estilo ni elegancia en cada uno de sus rincones.