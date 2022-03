Se ponen en marcha los rodajes de las 81 producciones seleccionadas en el Renacer Audiovisual

El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública pusieron en marcha esta tarde la etapa de rodaje de las 81 producciones seleccionadas del Renacer Audiovisual, el programa oficial que destinará más de 2.400 millones de pesos para la reactivación del sector y la generación de más de 4.200 puestos de trabajo en todo el país.

Con un acto en el CCK encabezado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer y la secretaria de Medios y Comunicación Pública, Valeria Zapesochny, quedó oficialmente inaugurado el comienzo de las producciones audiovisuales que fueron seleccionadas en cinco categorías (documental unitario, serie documental, serie de ficción, serie de ficción histórica y serie de animación).

“Nuestro mensaje es que apoyamos y vamos a seguir apoyando fervientemente el trabajo argentino en la producción. Vamos a seguir haciendo los máximos esfuerzos para que el Renacer tenga continuidad”, sostuvo el ministro Bauer, acompañado en el acto por Jésica Triten, gerenta general de Contenidos Públicos S.E; Julio Barrios, secretario gremial del Satsaid y por el productor audiovisual Fernando Sokolowicz, los otros oradores de la jornada.

Durante su alocución, el ministro de Cultura destacó la alianza entre “el sector público y el sector privado” para la reactivación de la industria audiovisual y ponderó el carácter federal del programa que alcanza a las 24 jurisdicciones: “Por supuesto que podemos hacer estas cosas porque hay un apoyo del Gobierno Nacional hacia la cultura. Este Ministerio triplicó su Presupuesto. Pasamos de 6 mil millones de pesos a una ejecución de 18 mil millones para atender la emergencia”.

“Ahora estamos saliendo (de la pandemia) y siempre vamos a agradecer, porque no fue magia, a la vacunación y al cuidado que nos han dado los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros. Este programa da cuenta de eso, salir de la asistencia para ir hacia la producción y el trabajo. Por supuesto que nos van a criticar, pero no es nuevo”, señaló el funcionario nacional.

Además, pidió “trabajar fuertemente para defender las asignaciones específicas” para que “el INCAA, las bibliotecas, el teatro y el INAMU tengan sus fondos” por su vital importancia para la “cultura argentina”, a la vez que destacó el rol del “Estado presente como un motor para impulsar toda la producción”.

Frente a un auditorio colmado de representantes de la industria audiovisual y otros participando de modo virtual, el ministro señaló que “en todo el país va floreciendo la producción audiovisual, y a veces con una calidad asombrosa” y pidió aprovechar esta “oportunidad extraordinaria” que ofrece el Renacer para “elevar los niveles de calidad” en los contenidos.

“Somos capaces de hacerlo en armonía con el sector privado y con aquellas pantallas que sufrieron el haber sido arrancadas de forma criminal del Ministerio de Educación. Canal Encuentro y Paka Paka, dos experiencias exitosas. Frente a todo ese daño vamos a renacer y reconstruir”, sostuvo Bauer, al referirse al desguace que tuvieron aquellas señales oficiales durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

En ese sentido, Zapesochny sostuvo que al sector “se le debe mucho y seguramente con esto no alcanza y hace falta mucho más, como a muchos de los otros sectores que han sido sumamente golpeados en los últimos seis años, entre el macrismo y la pandemia” y agregó que el objetivo del Gobierno es “movilizar a la industria audiovisual, movilizar la cultura y miles de puestos de trabajo, porque detrás de cada uno de esos puestos hay familias, y el trabajo siempre genera esperanza”.

“El nombre del Renacer ha sido un acierto en un momento donde las cosas parecían tan difíciles después de tanta enfermedad y oscuridad. Volver a encender las cámaras y a hacer trabajar los equipos realmente trae luz. La cultura siempre trae luz sobre las sociedades. Nuestro propósito es seguir trabajando para que más cámaras se enciendan, para que nuestros medios públicos se fortalezcan cada día más”, señaló.

También anunció que en las próximas semanas habrá noticias sobre la Televisión Digital Abierta (TDA) sobre “más antenas y transmisores recuperados, y una nueva señal federal que se va a poner en funcionamiento” porque “tiene que haber cada vez más pantallas” en el marco de una “política social que restituye y establece derechos a los argentinos para tener acceso a contenidos de comunicación como cualquier persona que puede pagar un abono de cable”.

“Queremos que nuestras pantallas se llenen de buenos y mejores contenidos y que representen a todos y todas los argentinos, desde el norte hasta el sur desde este a oeste. Y que no pase solo por acá por la Capital sino que pase por todo el país porque nos queremos ver todos”, añadió la Secretaria de Medios y Comunicación Pública.

Por su parte, Triten destacó que el Renacer pone en marcha 4.200 puestos de trabajo que “se traducen en un montón de cosas y no solamente en la dignidad del trabajo que se había perdido, sino también en la calidad de los contenidos de las pantallas, pantallas que intentaron desguazar” ex funcionarios como Hernán Lombardi que hace unos días dijo “sobre este concurso que no tenían pantallas, y efectivamente sí los van a tener a través de Canal Encuentro, Paka Paka, la TV Pública, Cont.ar y Cine.ar”.

“Lo dice porque su trabajo tuvo que ver con el desguace de esas señales. Nosotros cuando nos hicimos cargo de la gestión Paka Paka tenía ocho compañeros, Encuentro doce personas, DeporTV en la misma situación. Cuando dicen no había lugar para estos contenidos es porque el rol de ellos fue el de la destrucción y en nuestro caso estamos construyendo”, señaló.

Con información de Télam