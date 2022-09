Regresa al país The Mission, la histórica banda británica de rock gótico

The Mission, la histórica banda británica de rock gótico, regresará a la Argentina a casi 35 años de su primera visita, para ofrecer un concierto el próximo 4 noviembre en el Teatro Vorterix, en el barrio porteño de Colegiales.

Comandados por los ex The Sisters Of Mercy Wayne Hussey y Craig Adams, y junto al guitarrista original Simon Hinkler, la banda repasará clásicos como "Wasteland", "Tower of Strength" y "Deliverance", entre tantos.

Con nueve discos de estudio y una trayectoria que supera ampliamente las tres décadas, The Mission surgió a mediados de los `80, en medio de una corriente de música dark y, de inmediato, se ubicó entre los grandes atracciones del rock a partir de su gira junto a The Cult por toda Europa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El furor causado por el grupo provocó una recorrida mundial que en 1988 lo trajo por primera vez a la Argentina, entre otros países de la región.

Cabe recordar que en aquellos años comenzaron a venir a nuestro país otras bandas enroladas en ese escena, como el caso de The Bolshoi y Gene Loves Jezebel.

The Mission mantuvo una intensa actividad hasta su disolución en 1996, para luego emprender una nueva etapa de su carrera con su reunión de 1999 hasta 2008.

En todos esos años, el grupo surgido de una escisión de The Sisters Of Mercy contó con una rotación permanente de integrantes, con excepción de Hussey.

Finalmente, en 2011, volvieron a la banda los originales Adams y Hinkler para celebrar su 25º aniversario y, desde entonces, se mantiene en actividad.

Con información de Télam