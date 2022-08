Mariano Loiácono encabeza en trío un homenaje a Duke Ellington el domingo

Mariano Loiácono, uno de los trompetistas más destacados de la escena del jazz argentino, presentará este domingo a las 13 en Bebop Club, junto a la cantante Julia Moscardini y al pianista Ernesto Jodos, "Ellingtonía", un concierto que apuntará a mostrar "el lado más íntimo" de las composiciones de Duke Ellington, definido por el instrumentista como "uno de los músicos más importantes de la historia de la música popular del siglo XX".

En charla con Télam, Loiácono contó que el desafío principal para encarar este recital en trío fue respetar la obra del pianista y compositor estadounidense (1899-1874), de la manera más fiel posible pero "haciendo funcionar el agregado que uno le puede aportar hoy".

"La idea es hacer convivir esas dos cosas: lo que yo pueda aportar hoy y la esencia de la música, en este caso de Ellington, cuya obra incluye temas que tienen casi 100 años", apuntó el trompetista que junto a otros referentes del género integra la programación de "Bebop Club Jazz & Lunch", que propone música en vivo y una propuesta gastronómica para los domingos al mediodía.

El músico nacido en Cruz Alta (Córdoba) sostuvo que el formato de trío lleva la música a un lugar íntimo, y da espacios para escuchar y disfrutar a cada uno de los integrantes.

"La formación es ideal para una situación íntima, de mucho espacio, de mucha escucha entre los músicos y pensando en que la gente pueda disfrutar de esta nueva idea de Bebop, de domingo al mediodía, de comer algo y escuchar jazz, va a ser un concierto tranquilo, muy agradable para escuchar mientras uno come", indicó el trompetista y compositor.

Loiácono, de 40 años, integró la Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Rosario y la Orquesta de la Ópera de esa ciudad y se formó con Fernando Ciancio y Juan Cruz de Urquiza.

Actualmente el músico, reconocido también en la escena neoyoroquina del jazz, se encuentra grabando música propia con su quinteto, integrado por Jodos en piano, Sebastián Loiácono en saxo tenor, Jerónimo Carmona en contrabajo y Sebastián Mamet en batería, y con el que suele tocar en Bebop y Virasoro.

Desde 2016 dirige la Big Orchestra, integrada por 11 músicos y con la que recorre los clásicos de la época dorada del swing con arreglos propios.

Acerca de la figura de Duke Ellington, el instrumentista lo definió como "uno los músicos más importantes de la historia del siglo XX de la música popular, no solo del jazz".

"Yo creo que su principal virtud ha sido la composición, fue alguien que escribió mil temas, son todos muy lindos, de todos esos hay un gran porcentaje que son increíbles, y también que deja es la identidad de sonido", señaló Loiácono.

"La orquesta de Ellintgton sonaba como la orquesta de Ellington, no como ninguna otra –subrayó-, tenía algo particular de la orquestación que se separaba un poquito de las demás big bands, instrumentaciones, por momentos clarinetes, clarinetes bajos, algo que lo hacía muy particular".

También hizo hincapié en su faceta como líder: "Otro punto importante fue el hecho de que mantuvo su orquesta durante tantos años como formación principal, con lo difícil que es; creo eso es parte de su legado, más allá de que tocó en grupo chico, grabó e hizo colaboraciones con músicos como John Coltrane".

Este domingo en el local ubicado en Uriarte 1658, del barrio porteño de Palermo, el Mariano Loiácono Trío mostrará el lado más íntimo de las composiciones de emblemático música nacido en Washington.

"Cada formato lleva a un lugar distinto, y en particular a mí –expresó el trompetista-, el tocar a dúo con piano, que sería el otro instrumento musical teniendo en cuenta que la voz es la que obviamente va a cantar la melodía, me lleva a un lugar de escucha y de tratar de aportar algo que haga la música más linda que se complemente con esa melodía que va a cantar la voz".

En relación al espíritu de esta formación, destacó el lado humano y el "feeling" musical que existe entre los tres. "Con Ernesto (Jodos) y con Julia (Moscardini) nos llevamos muy bien humanamente y eso ayuda un montón; en muchos puntos de la música somos muy compatibles, a la hora de pensarla y analizarla, entonces creo que tenemos un buen 'feeling' entre los tres para tocar y que la pasamos muy bien tocando juntos".

Consultado sobre qué fue lo que más le sedujo de la idea de tocar al mediodía, Loiácono respondió: "Me resulta interesante el plan: domingo al mediodía, la gente sale a comer, escucha el jazz, me parece una buena idea que puede funcionar, yo en lo personal voy contento y entusiasmado para pasar un lindo momento en Bebop junto a la gente que viene a escucharnos".

A lo largo de trayectoria, el trompetista, quien fue niño prodigio y tiene un dominio del instrumento, tocó con los más renombrados del jazz local como Adrián Iaies, Jerónimo Carmona, Francisco Lo Vuolo, Mariano Otero y Gustavo Musso; y a la vez fue anfitrión de visitas como Cyrus Chesnut, Dave Douglas, Billy Cobham, Chris Potter y Georges Garzone.

En relación a su presente artístico, manifestó: "Siempre lo pienso como en evolución constante, en aprendizaje, para mí es por ese lado, intento mejorar y progresar, estudiar todo el tiempo y pensar en qué es lo que necesito para poder dar un paso hacia adelante con mi música siempre".

Con información de Télam