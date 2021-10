LPQLP: "Vivimos este debut en Obras como una final de la Copa Libertadores"

Después de casi dos años sin tocar, La Perra Que Los Parió (LPQLP) vuelve al vivo a lo grande, presentándose por primera vez en el mítico estadio de Obras Sanitarias en un recorrido de más de 20 años de tránsito por los escenarios, que se realizó paso a paso, cumpliendo todas las estaciones intermedias de una banda de rock autogestiva: el Teatro Verdi de La Boca, La Trastienda, Cosquín Rock.

El grupo liderado por su cantante y compositor Nahuel Amarilla , que surgió entre La Boca y sur del Conurbano tocará en el "Templo del rock" el 5 de noviembre, día en que estará presentando “Abran paso”, nuevo disco de estudio, grabado en pandemia.

“Estamos convencidos de lo que hacemos y somos los primeros en creer en nosotros”, dijo Amarilla a Télam, destacando la importancia que tuvieron la perseverancia y el empuje para llevar adelante un grupo que adquirió centralidad en la escena local en el camino de la autogestión.

“Yo creo que esa característica fue fundamental; obviamente que la propuesta tiene que acompañar y gustar, pero es fundamental no aflojar”, agregó el intérprete, quien transmitió la alegría y la emoción que representa para La Perra Que Los Parió la vuelta al vivo tras casi un año y ocho meses, celebrando dos décadas de historia y presentando un nuevo disco en el “Templo del rock”.

Matías Ramos (bajo y coros), Damián González (guitarra), Aníbal Buonarcorso (teclados y coros), Jorge Bekmezian (batería) y Martín Seguel (saxo) completan LPQLP, y las entradas para asistir al show en Av. del Libertador 7395, del barrio porteño de Núñez, pueden conseguirse a través del sistema 'tu entrada' e incluyen el nuevo disco, que será entregado el día del recital, al ingresar a Obras.

"Abran paso", producido artísticamente por Mateo Moreno (exNo Te Va Gustar). está alineado con la necesidad de concientizar a las personas sobre la problemática del cambio climático, la crisis ecológica y social que atraviesa el planeta y la importancia de cuidar el mundo y la naturaleza.

Cuenta con la participación de reconocidos músicos; por el lado del rock se sumaron artistas de la talla de Lula Bertoldi, Kapanga y el mismo Mateo Moreno; desde la música urbana y el trap, Kid Munni y La Joaqui sumaron voces de las nuevas generaciones; mientras que Pablo Bernaba del Quinteto Negro de Tango aportó melodías con su bandoneón para una de las canciones más rioplatenses del disco.

Télam: ¿Cómo definirías el espíritu de “Abran paso”?

Nahuel Amarilla: El espíritu de “Abran paso” propone ir más allá de las canciones. Un disco por más bueno que sea, puede ser el mejor del año o pasar desapercibido y más aún en Argentina, donde las grandes compañías le recortan constantemente espacio de difusión a los artistas independientes, por eso más allá de lo que pase con las canciones la idea es dejar un mensaje que perdure y que hable sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y generar conciencia sobre el calentamiento global, ya que cada unx de nosotrxs podemos hacer algo para evitar el colapso que se avecina.

T: ¿Cómo surge la necesidad de concientizar a las personas sobre la problemática del cambio climático?

NA: Esta idea vino de varios lados, primero por un cambio personal, segundo por la pandemia que nos ha cambiado la cabeza y la manera de ver y vivir las cosas. Por otro lado en el verano tuve la suerte de cruzarme con un gran libro, “Extinción” de Flavia Broffoni, que es muy claro para hablar de toda esta problemática y me alucinó, y por último, luego de comentarle a nuestra diseñadora, cual sería el título del disco y que el color predominante queríamos que fuera el verde, ella me propuso resignificar las letras de las canciones en clave medioambientalista ya que esos dos detalles le sugerían el avanzar de la naturaleza a pesar del daño que el ser humano le estaba provocando. Ahí todo se conectó y me explotó la cabeza. Me pareció un buen mensaje, muy necesario.

Creo que el rock necesita comprometerse más con las problemáticas actuales.

T: ¿Qué representa para la banda tocar en un estadio mítico como Obras?

NA: Representa muchísimas cosas. Sueños personales, en cierta manera es una de las tantas metas propuestas. A su vez lo vivimos como una final de una Copa Libertadores.

T: ¿Cómo viven este regreso a los escenarios y el reencuentro con el público?

NA: Con muchísima ansiedad. Se extraña todo lo que conlleva un show en vivo, que no es solo ese lapso de tiempo en el que uno se sube al escenario y conecta con la gente, sino que significa el hecho de volver a subir a un escenario, los ensayos, la previa, la adrenalina, esa jornada que vivís y disfrutás con todo el equipo de trabajo y obviamente el reencuentro con el público que es magia pura. Esperamos muy ansiosos las reacciones en vivo ante las nuevas canciones y deseamos fuertemente escuchar a la gente cantarlas.

T: A lo largo de estos años se escucha una evolución notable en el plano musical y en tu rol como cantante; ¿cómo fue ese trabajo?

NA: Todo se fue dando de manera natural, con muchos escenarios recorridos hemos podido ir mejorando cada uno en lo nuestro. Yo me veo en los primeros vivos y me comparo con el ahora y hoy día me gusto (risas). Me ha costado sentirme cómodo, fue mucho trabajo.

T: El nuevo disco cuenta con producción de Mateo Moreno. ¿Cuál fue su aporte en este trabajo? Además hay muchos invitados que sumaron colores al disco.

NA: Mateo Moreno como productor artístico es gigante, le aportó frescura a las canciones, renovó el sonido de la banda. Tiene una cabeza enorme. Su trabajo como productor fue increíble y dejó muchísimas enseñanzas. Sabe muy bien qué busca y cómo conseguirlo. Los invitados suman muchísimos colores, le dan el toque especial y además creo que estamos en un tiempo de ser colaborativos. El intercambio musical y el cruce artístico es algo muy en boga pero que además enriquece. Siempre nos gustó y siempre lo hicimos, hasta por fuera de los discos. Así que amamos que se haya hecho costumbre en el mundo de la música.

T:A lo largo de 20 años LPQLP atravesó diferentes etapas. ¿Qué momentos recordás con más cariño?; ¿hay algún acontecimiento especial que marcó el rumbo de la historia del grupo?

NA: Recuerdo con mucho cariño los shows en el Teatro Verdi de La Boca. Los años de preproducción de “Por las calles”, nuestro segundo disco. Nuestra primera Trastienda. La filmación de "La Perra Disco Bar", el viaje a Malvinas. Los primeros años siempre se recuerdan con una especie de cariño nostálgico.

Pero sin duda, como acontecimiento importante resalto nuestra participación en Cosquín Rock 2012, nos abrió las puertas de muchísimas ciudades del interior del país. También recuerdo nuestro show en River 2016, invitados por La Beriso. Es muy difícil marcar solo uno.

Con información de Télam