La actriz Lauren Ambrose, de la recordada "Six Feet Under", se suma al elenco de "Yellowjackets"

La actriz estadounidense Lauren Ambrose, recordada por su papel como la rebelde hija adolescente de la familia Fisher en el éxito de principios del milenio "Six Feet Under", fue confirmada como parte del elenco de la segunda temporada de "Yellowjackets", la serie dramática y de terror psicológico de Paramount+ que sigue las vidas de cuatro mujeres sobrevivientes a un trágico accidente aéreo.

Ambrose, que en 2003 y 2004 recibió dos premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos por ese rol en la memorable creación de Alan Ball para HBO y que viene de protagonizar la tira de Apple TV+ "Servant", estará a cargo en esta oportunidad de la versión adulta de Van, una de las talentosas jugadores de fútbol escolar que deben aprender a convivir en la inhóspita naturaleza cuando el avión en el que viajaban a un evento deportivo cae en medio de un bosque canadiense.

De esa manera, la producción detrás de "Yellowjackets" confirmó también que Liv Hewson ("Santa Clarita Diet"), intérprete de género no binario que da vida al personaje en su temprana juventud, participará una vez más en la tira, que fue renovada para una segunda entrega en enero pasado luego del rápido éxito que cosechó con su estreno en noviembre de 2021.

Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, la serie obtuvo siete nominaciones a los premios Emmy, incluyendo Mejor serie dramatica, Mejor actriz protagónica para Melanie Lynskey y Mejor actriz de reparto para Christina Ricci, junto a otras candidaturas a Guion, Dirección y Elenco.

En la segunda tanda de episodios, que comenzarán a rodarse a fines de agosto en Vancouver, Lynksey y Ricci volverán a la pantalla junto a Juliette Lewis y Tawny Cypress, quienes en la ficción encarnan a Shauna, Misty, Natalie y Taissa, cuatro mujeres que, 25 años después de los oscuros eventos que desatan la trama, todavía se ven afectadas de múltiples formas por esa vivencia límite de la que aún se desconoce cómo salieron.

Es que sus versiones más jóvenes, a cargo de las actrices Sammi Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nélisse y Jasmin Savoy Brown, son parte del grupo de adolescentes deportistas que, en medio de un panorama desesperante y desolador, comienzan a ver cómo las relaciones entre ellas se desarman y cómo el límite con la violencia, lo salvaje y lo casi sobrenatural empieza a teñir sus días en el bosque.

Poco a poco, la narrativa develará la verdad detrás de las marcas y las consecuencias que esa perturbadora experiencia dejó en ellas y por qué todavía pelean contra una pesadilla que parece perseguirlas incansablemente.

Ella Purnell ("El ejército de los muertos"), Steven Krueger ("The Originals"), Warren Kole ("The Chicago Code"), Peter Gadiot ("Supergirl"), Rekha Sharma ("Star Trek: Discovery"), Jeff Holman ("Being the Ricardos") y Alex Wyndham ("Roma"), entre más, completan la lista de intérpretes de la producción.

Con información de Télam