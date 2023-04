Herrero, Parodi y Falú reponen a González con ciclo en el Tasso en torno a Mojones

Así como la imagen y las palabras de Horacio González se corporizan en pantalla grande de la mano de “Canción sobre canción”, que se ve en Bafici, su ideario tiene otra recuperación gracias a la publicación del disco-libro "Mojones-Signos y Memorias de la Patria" y de un ciclo que Teresa Parodi, Juan Falú y Liliana Herrero, autores e intérpretes del repertorio, darán en mayo en el Torquato Tasso porteño.

“Fijate qué coincidencia extraordinaria que estemos presentando ‘Mojones ’ que trabajamos en casa con Juan y Teresa y en el que Horacio intervino muchas veces y terminó escribiendo el texto introductorio y los prólogos a cada canción”, comenta Herrero a Télam.

El proyecto, que tuvo su estreno en vivo agosto de 2021 en el Centro Cultural Kirchner con un aforo limitado por la pandemia, ahora toma forma en un disco-libro y será asumido por sus tres mentores en los sábados de mayo, desde las 20, en la sala sita en Defensa 1575.

Aunque el material y su puesta en vivo incluyó a más artistas (Pedro Rossi en guitarra, Facundo Guevara en percusión, Ariel Naón en contrabajo y Lilián Saba en piano), las cuatro funciones sabatinas del mes próximo en el Tasso tendrá un elenco acotado.

“Por primera vez vamos a hacer el repertorio de ‘Mojones ’ solamente con Teresa y Juan, pero yo siento que de nuevo estamos ante más que un trío, sino ante un cuarteto donde uno no está, sin duda”, reflexionada, emocionada, la intérprete entrerriana.

"Mojones-Signos y Memorias de la Patria" reúne las obras “El nombre sin fin” (sobre los amores del pueblo), “El canto primero”, “Bando”, “En esa so, ledad”, “Martín”, “La Plaza”, “Pañuelito sin adiós”, “Remanso azul”, “La bengala”, “Los sueños que no perdimos” y “Vidala del que no está”.

