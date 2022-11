El "Tini Tour" arrasó Rosario y se apresta a despedir el 2022 en Buenos Aires

La actriz y cantante Tini colmó anoche el Hipódromo de Rosario, una nueva parada del “Tini Tour 2022” previa a la despedida del año que el 22 y 23 de diciembre la tendrá presentándose en el Campo Argentino de Polo.

El espectáculo de Tini contiene un gran despliegue visual para acompañar un repertorio en el que combina momentos románticos, pop latino, reggaetón, ritmos urbanos, baladas y hasta algunos pasajes electrónicos.

La gira planetaria de la intérprete tuvo este mes otros tres recitales multitudinarios en La Plata y dos en el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba, pero, además, estuvo dos noches de invitada de la banda británica Coldplay en el Estadio de River Plate donde cantó "Let Somebody Go" y "Carne y hueso".

La recorrida musical por escenarios de Latinoamérica y Europa será retomada en febrero cuando ofrezca tres shows en sendas ciudades mexicanas, mientras que para abril se anuncia su desembarco en Santiago del Estero.

Con información de Télam