El ex Mambrú Gerónimo Rauch vuelve a Buenos Aires en julio

El cantante y actor Gerónimo Rauch, recordado también como parte del grupo Mambrú, agendó dos conciertos para el 7 y 8 de julio próximos en el porteño Teatro Avenida en el marco de la presentación de su gira "This Is Me".

"Presentaré las canciones que más me emocionan e identifican. Viajaremos por distintos estilos y personajes en un concierto súper dinámico y moderno. Personalmente creo en el poder de la música y en las emociones. No tengo dudas de que vibraremos todos juntos en una noche mágica", dijo Rauch en un comunicado.

Rauch estará acompañado por una banda de doce músicos dirigida por Tomás Mayer Wolf, en un show que propondrá con una puesta en escena "llena de sorpresas" que contará con artistas invitados. En el show, el ex integrante del grupo juvenil presenta algunos de los personajes más icónicos del teatro musical.

La gira es la previa a la grabación del que será su tercer disco en solitario, luego de la edición de "Here, There and Everywhere" (2016) y "Porque yo te amo" (2018).

En teatro musical, Rauch interpretó diversos papeles en "Los puentes de madison, el musical", "El fantasma de la ópera", "Les miserables" y "Chicago", entre otros.

Luego de su paso por Mambrú, Rauch se radicó en Madrid.

