Banda española de culto Love of Lesbian pasa por Niceto antes de debutar en el Cosquín Rock

El grupo español Love of Lesbian, puntal de la escena independiente en su país desde finales de los ’90, llegará por primera vez al Cosquín Rock previo paso por la disco porteña Niceto en la que se constituirá en la tercera visita de la banda a la Argentina con un repertorio de tono político porque, como explica su líder Santi Balmes “estamos en una época muy absurda en la que hemos pasado a ser esclavos de una globalidad a la que no conocemos”.

“Estamos saturados de información lo que nos hace estar en un estado de estupefacción continua desde el que opinamos sobre cualquier cosa para ser partícipes de esta jauría de pareceres, algo que en definitiva provoca el aislamiento y el hartazgo”, grafica Balmes durante una entrevista con Télam.

El vocalista, guitarrista y escritor encabeza un combo formado en Barcelona que completan los guitarristas Jordi Roig y Julián Saldarriaga y el baterista Oriol Bonet y que plasmó esa mirada crítica del mundo en su décimo y último disco, el estupendo "Viaje épico hacia la nada (V.E.H.N)", publicado en abril de 2021.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Ocurre que ya no hay un malo a quien ver, ya no hay un Stalin, aunque hasta hace poco estaba Trump con esa cosa bufonesca. Ahora el malo está diseminado entre muchos”, reflexiona la voz cantante de la agrupación que recién en 2005 y para su cuarta placa “Maniobras de escapismo”, empezó a expresarse en español tras haberse iniciado utilizando el inglés.

Sobre “V.E.H.N”, el baterista Bonet apunta a Télam que “nos llegó en un momento bastante cambiante en la historia de la banda con decisiones duras que cambiaron un poco el camino y que mostraron una clara intención de que parte de nuestro trabajo futuro esté en América y, quizás por eso, un disco que podía ser de impasse, ya nos regaló tres nominaciones a los Grammy Latinos”.

A manera de balance de este presente del grupo, que el 27 de marzo de 2021 dio el primer concierto masivo y sin distanciamiento en pandemia al reunir a 5.000 personas en el Palau Sant Jordi de Barcelona en una suerte de prueba clínica en pos de la vuelta de los espectáculos presenciales, el instrumentista subraya que “estamos en un momento muy dulce artísticamente en el que nada nos impide disfrutar, emocionarnos y emocionar a la gente”.

“En definitiva hay que dar pasos porque quedarse quietos es morirse y aciertes o no, da igual pero la cuestión es no quedarte inmóvil”, insiste Bonet.

Con esa impronta Love of Lesbian se presentará el próximo sábado 12 desde las 20 en la disco porteña Niceto (Niceto Vega 5510) y una noche más tarde compartirá cartel del Escenario Sur en el Cosquín Rock con Los Espíritus, Bandalos Chinos, María Becerra, Miranda!, Boombox, Juan Ingaramo, Fito Páez, Acru, Natalie Pérez, 1915, Nafta, Ainda y Sol Alac.

Télam: ¿Cómo se plantean estas dos presentaciones con las que vuelven a Argentina tras seis años?

Santi Balmes: Los dos conciertos están planteados de manera diferente y mostrarán facetas diversas de nuestra discografía. La sala de Niceto es para personas que conocen nuestra trayectoria y peleamos con el repertorio para encajar esas canciones nuevas con grandes clásicos. Al no prodigarnos mucho en la Argentina, tenemos que hacer justicia con canciones que hace tiempo la gente quiere escuchar y que marcaron nuestra historia. Ser sensibles a estas necesidades asumiendo que no somos una banda de hits tan rotundos y la canción preferida de este no es la de aquel.

Y a Cosquín nos lo tomamos como un acto de seducción a gente que no nos conoce y que es susceptible de que le podamos gustar. Es algo más curioso y más primera vez con un set uy enérgico con canciones rockeras de nuestro cancionero Tenemos muy poco tiempo y no podemos andar con canciones atmosféricas y va a ser casi como un ejercicio de cardio en el gimnasio. Pero, además, queremos ver y escuchar a Fito Páez y a otros artistas locales porque es en el directo donde entiendes todo.

T:¿Qué saben y qué relación tienen con la escena del rock argentino?

SB: El rock argentino siempre ha sido muy potente, ha habido grandes artistas. A mí me impactó el pequeño Tequila y cómo removieron absolutamente todo en España con Ariel (Roth) que es un vampiro que no envejece. Calamaro es una institución y como letrista cada vez me fijo más en él por esa cosa de cercanía y canalla a la vez pero aquí no hemos tenido ningún artista que se lanzara a una piscina desde un noveno piso, somos un poco más racionales (entre risas y en alusión al salto de Charly García desde un hotel en Mendoza en marzo de 2000).

Oriol Bonet: A mí me ayudó a asomarme a la historia el documental “Rompan Todo”, pero además compartimos un recital en Valencia con Babasónicos y estos viajes siempre nos ayudan a entender mejor este movimiento que se sigue poco desde España. Hacer un poco de inmersión, conocer y poder hacer cosas con otras personas como nos pasó en México con Silvana Estrada.

T: ¿Y cómo se percibe Love of Lesbian dentro del rock español?

SB: Somos un grupo con un discurso muy propio en perpetuo estado de mutación que goza de una base de fans que reconoce nuestra honestidad para hablar de sus problemas y ensoñaciones.

OB: A contramano de bandas orientadas a triunfar, hemos sido como un coche diésel que fuimos poco a poco trabajando con lo que nos gustaba, tomándonos lo suficientemente en broma pero con la suficiente profesionalidad como para llegar hasta donde estamos. Preferimos emocionar a simplemente gustar y hasta poder llorar sobre un escenario y esa transparencia es lo que somos y hemos logrado ser una banda atemporal que no pierde nunca su discurso pero es permeable y abierta.

Con información de Télam