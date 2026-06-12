Aracre quiso defender a Adorni en C5N e hizo un ridículo sin precedentes: "Dejate de joder, Tony"

Aracre quiso defender a Adorni en C5N e hizo un ridículo sin precedentes.

La polémica que involucra a Manuel Adorni sigue generando repercusiones en los medios y también entre referentes cercanos al oficialismo. En esta oportunidad, el empresario y militante libertario Antonio Aracre intentó defender al vocero presidencial durante un debate en C5N, pero terminó protagonizando un tenso cruce con la periodista Rosario Ayerdi.

Durante el intercambio, Aracre sostuvo que la situación personal de Adorni merece cierta consideración y planteó qué consejo le daría si tuviera la oportunidad de hablar con él. "Si él me pidiera un consejo, ¿qué le diría? Mirá, la estás pasando mal", afirmó el empresario.

La dura respuesta de Rosario Ayerdi

La periodista interrumpió el planteo de Aracre y lanzó una crítica contundente. "Él aceptó ser funcionario público. Esto de que la está pasando mal, que está sufriendo, dejate de joder, Tony. Se la choreó toda, es un evasor", disparó. El intercambio elevó rápidamente la tensión en el estudio y dejó en evidencia las diferencias de criterio sobre la responsabilidad política del funcionario.

Aracre quiso defender a Adorni en C5N e hizo un ridículo sin precedentes.

Luego, Ayerdi insistió en que Adorni debe asumir las consecuencias de sus actos y recordó que su llegada al Gobierno fue una decisión personal. "Él quiso ir al Gobierno. ¿Quién la está pasando mal? Que se haga responsable de lo que aceptó", sostuvo. En ese momento, todo el piso aplaudió y celebró las palabras de Ayerdi.