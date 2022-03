Andrés Parra: "Es el momento más maravilloso en Latinoamérica para hacer televisión"

El actor colombiano Andrés Parra, reconocido por una camaleónica trayectoria en la que interpretó a personajes como Pablo Escobar y Hugo Chávez y que ahora lo tiene como protagonista en "Los Protectores", la nueva serie de comedia de Star+ que comparte junto a Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, aseguró que este es "el momento más maravilloso en Latinoamérica para hacer televisión".

"Siento que lo que está pasando logró desmontar la ilusión que tenía de niño, cuando pensaba en llegar a Hollywood porque si no algo no había funcionado. Ya no hay necesidad de irse", agregó en diálogo con Télam el oriundo de Cali, que se encuentra en la Argentina filmando la segunda temporada de la tira dirigida y escrita por Marcos Carnevale, que estrenó el pasado miércoles 9.

Es que la carrera de Parra, que conversó con esta agencia en las locaciones de Olivos donde se lleva a cabo el rodaje de "Los Protectores", es reflejo de esa mirada sobre el panorama actual en la industria audiovisual de la región y que ya lo llevó a trabajar también en tiras y filmes de Perú, Chile y México.

Por eso, consideró que "si la motivación es la fama mundial y ser multimillonario sí te tocará irte para Estados Unidos, pero no si esa no es tu aspiración": "Lo que se está logrando hacer acá, todas las oportunidades que están existiendo, es algo definitivamente abierto", afirmó.

"Teníamos una tara terrible que era la de los acentos, que directamente se subtitulaban, pero también logramos pasar esa barrera. Cada vez hay más gente de todas partes trabajando junta, y estamos en un punto en que cada país está logrando enriquecer al otro con su talento tanto atrás como adelante de cámara", dijo sobre el crecimiento en la cantidad de proyectos de origen latinoamericano.

Además, Parra ya había tenido también participación en producciones locales con la película "La odisea de los giles" (2019, de Sebastián Borensztein) y previamente -con una aparición especial- en "El host", serie donde selló su vínculo con Adrián Suar, con quien se encontró en 2020 para conocer la idea de "Los Protectores".

"Tuvimos una charla muy cortita, en la que me dijo que estaba pensando en hacer algo de comedia, sobre fútbol y en la Argentina. Me encantó, ¿cómo iba a decirle que no? Todavía no había nada, pero ya me gustaba la idea", relató el extrovertido actor, con la alegría de poder visitar otra vez este país abundante en "asados y reencuentros con amigos".

Pero la oportunidad que le acercó Suar con "Los Protectores" no sólo le permitió darse ese gusto personal, sino además poder escaparle a la encarnación de figuras de la vida real, algo con lo que se lo vinculó -¿y encasilló?- gracias a sus roles estelares en conocidos títulos de la TV de habla hispana.

Allí aparecen tanto "Escobar, el patrón del mal" y "El comandante" como la serie colombiana "El robo del siglo", donde encarnó a uno de los ejecutores del asalto al Banco de la República en Valledupar en 1994, y "El presidente", en la que llevó a la pantalla al dirigente chileno Sergio Jadue durante el estallido del "FIFA Gate".

"Estaba atravesando un momento de mucha confusión, me había dado cuenta de que construir roles históricos me era más fácil que crearlos para la ficción, que es algo que me cuesta mucho trabajo", explicó sobre las circunstancias que lo llevaron a poner en práctica "la idea de que los personajes también se construyen a partir de las circunstancias que propone el texto".

En ese sentido, la premisa humorística y ligera de "Los Protectores", en la que Suar y Bermúdez dan vida a dos unidos representantes de jugadores de fútbol que se asocian con su rival, Reynaldo Morán (Parra) para evitar caer en la quiebra, le resultó una buena ocasión para explorar esa intención.

"Coincidió con la libertad que nos dieron para proponer y cambiar cosas, y siendo una comedia, que es un terreno más o menos seguro para experimentar, lo que hice fue llegar solamente con la información que tenía de los guiones, para dejar que las escenas formaran" a Reynaldo, con el que aporta una dosis de enredos y simpáticas sesiones de insultos y reacciones desproporcionadas.

Justamente, en la ficción, Renzo Magoya (Suar) y Carlos Mendizábal (Bermúdez) deberán aprender a trabajar con el a veces irritante Morán, que lidia con problemas en su Colombia natal y con sus propias torpezas, para sostener una nueva agencia que promete encargarse tanto de los contratos y negocios de sus clientes como de su contención emocional.

"Es un trabajo de mucha improvisación, de inventar pero también destruir, y esto nos permitió estar muy cerca del proceso creativo. Así fue que surgió un Reynaldo que yo no me imaginaba en principio, porque creo que ninguno sabía cómo iban a resultar los personajes", señaló sobre la no-fórmula con la que elaboró el papel que quizás sea el que más atractivo le inyecta a la historia.

Por último, Parra se refirió a esa mezcla de estilos de comedia de la que saca provecho "Los Protectores" y que se propone como un diferencial: "La serie juega mucho con esas diferencias, son tres personajes que actúan y piensan muy distinto y además uno es extranjero, así que ahí el choque cultural es muy bueno y genera situaciones muy divertidas", sostuvo.

"En Colombia la comedia argentina es referente, porque la entendemos, con todo el humor negro y sarcasmo que tiene. Creo que compartimos un humor muy parecido, así que para mí fue fácil entrar, aunque como tampoco son comedias idénticas, el ingrediente de estar haciendo comedia 'a lo colombiano' le da un toque extra", concluyó.

Con información de Télam