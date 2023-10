Un documental sobre Alfonsín y 40 años de democracia "donde se dirime la política"

El productor Diego Guebel, impulsor del documental “Ahora Alfonsín. 40 años de Democracia” que mañana a las 22 se estrenará en las señales DNews y OnDirecTV, considera que el material busca dimensionar “el singular carácter humanista” del presidente que sucedió a la última dictadura cívico-militar.

“Aquel Gobierno quedó en algún punto impreso en la memoria de la gente por la hiperinflación y nosotros quisimos buscar otra mirada más enfocada en esa transición que fue un momento extraño de la historia argentina que no resultó como se esperaba”, comenta Guebel durante una entrevista con Télam.

Capaz de detallar esas búsquedas conceptuales y políticas en torno al mandatario radical que gobernó entre el 10 de diciembre de 1983 y el 8 de julio de 1989, el empresario y creador apunta: “Nos parece importante rescatar una figura distinta de la política que en su momento tomó una decisión respecto al tema de derechos humanos que impactó y que ubicó a Argentina en el mapa mundial”.

“Pero además -abunda- fue en su Gobierno cuando se cambió la ley en relación a la patria potestad y promovió el divorcio, todas cosas que son interesantes poder mirar desde hoy pero hablando con varios de los protagonistas de la época”.

Para trazar esa panorámica, el documental dirigido por Rosario Cervio (quien fuera responsable de los cinco capítulos de la serie “Los sobrevivientes: Colonia Dignidad”, de la misma compañía) hay voces como las de Julio Sanguinetti, Federico Storani, Jesús Rodríguez, Leopoldo Moreau, Ricardo Gil Lavedra, Martín Balza, Aldo Rico, José Luis Manzano, Alberto Corach y Raúl Alconada Sempé, entre más.

“Es que a nosotros nos gustan los documentales y los trabajamos bastante”, desliza esta prominente figura de la producción audiovisual iberoamericana desde los tiempos de Cuatro Cabezas (que fundó en 1994 junto a Mario Pergolini y que entregó ciclos como “CQC”, 2El rayo” y “Punto DOC”).

Luego Guebel manejó el área Sudamérica y sur de Europa para Warner Bros International Television Production, fue director de Contenidos del Grupo Bandeirantes de Brasil y en 2018 fundó Boxfish que con sedes en Buenos Aires, San Pablo y Madrid creó formatos como “El Gran Premio de la Cocina” y “El Hotel de los Famosos”, es responsable de versiones locales de hitos globales de la TV, tal el caso de “MasterChef”, y desde su rol en la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) tuvo una labor central en los recientes debates presidenciales.

Télam: ¿Cómo creés que dialoga “Ahora Alfonsín. 40 años de Democracia” con el escenario electoral que entregan estos debates entre presidenciables?

Diego Guebel: Yo creo que la relación más importante es que deja un legado muy grande que es que todo lo que se dirime en Argentina se hace dentro del marco democrático, aunque no nos gusten las figuras siempre que hoy están dentro de ese marco. Digamos que desapareció en el país la idea de que cada gobierno que no funcionaba podía ser removido por fuera de la democracia.

T: Una de las frases de campaña de Alfonsín fue “con la democracia se cura, se come y se educa” ¿puede ser el incumplimiento de esa promesa una de las deudas de estas cuatro décadas?

DG: Está claro que no necesariamente con la democracia se come, se educa o se cura, pero sí que ella da el contexto donde se discute en política y a qué gente se elije para que pueda dar esta respuesta a algo que no funcionó. Pero, insisto, yo creo que con la democracia se garantiza que las cosas se diriman dentro de ese contexto.

T: ¿Pensás que la exhibición de este documental puede impactar en el clima electoral?

DG: La verdad es que no lo sé. Es lo que todos se preguntan con cada una de las cosas que pasan, pero yo diría que no. En nuestro caso, la intención refiere a valores a rescatar que obviamente no remiten al éxito económico y general de aquel gobierno.

T: En relación al contexto y tomando nota de que hubo personas que consideraron que la ficción “Argentina, 1985” minimizó la figura de Alfonsín ¿el documental opera como una reivindicación del presidente de entonces?

DG: Evidentemente cada cada producto artístico tiene una una mirada y yo considero que “Argentina, 1985” trajo a la mesa el Juicio a las Juntas que para mucha gente estaba olvidado e hizo un gran aporte en ese sentido, además de que me parece una película preciosa y nosotros no buscamos responderle a ella. En tal caso acompañamos y subrayamos que la democracia dejó planteada desde entonces el tema de los derechos humanos y gracias a ello nadie puede admitir que una mujer violada y torturada sea parte de las maneras de represión del Estado.

Con información de Télam