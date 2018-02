La ayuda que envió el Gobierno Nacional a Salta por las inundaciones que está viviendo esa provincia terminaron en un escándalo con punteros macristas como protagonistas, un galpón con el material secuestrado, un concejal destituido y cruces con un ministerio por el monto de las donaciones.

DE PUNTEROS Y MERCADERÍA SECUESTRADA

El caso se destapó cuando el domingo pasado a la madrugada la policía salteña allanó una finca en Embarcación y encontró los materiales que fueron donados por el Gobierno a los inundados de la localidad de Dragones. Quien "regenteaba" el lugar es Mauricio Makar, un concejal de Cambiemos de la localidad de Embarcación que el viernes a última hora fue destituido por este hecho.

Mauricio Makar forma parte del espacio "Salta nos une", que es liderado por Bettina Romero. Ella es diputada provincial de Salta. Junto a Gustavo Sáenz encabezan Un Cambio para Salta, el espacio de Cambiemos en la tierra de Juan Manuel Urtubey. Bettina es la hija del senador Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta y vice de Carlos Menem en la fórmula que se bajó del balotaje en 2003 contra Néstor Kirchner. Y Sáenz (intendente de la capital) fue quien acompañó a Sergio Massa en su travesía en las elecciones presidenciales de 2015.

"Es paradójico ver que perdieron todo y a la vez no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada", fue la polémica frase que usó el gobernador Urtubey en medio de las inundaciones. Makar se quedó con lo poco que iban a recibir los que "no tenían casi nada".

Todo comenzó en la localidad de Dragones, donde se recibió la ayuda que envió el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley a través del CDR (Centro de Referencia) salteño dirigido por Daniela Vega. La mercadería llegó en cuatro camiones el miércoles 7 de febrero a las 23 hs.

"Los materiales fueron recibidos por gente de Cambiemos, querían la foto y atribuirse el hecho, nada más", cuenta a El Destapeel concejal del FpV Sergio Claveria. Entre quienes recibieron la mercadería estaban el diputado provincial cambiemita Lucas Cisneros y Carlos Funes (candidato a diputado del macrismo).

Pero la ayuda a los habitantes de Dragones nunca llegó. Según contaron testigos a este portal, las excusas que dio Makar para no entregar los materiales es que no confiaba en el intendente del departamento de Embarcación, Alfredo Llaya (PJ). También lo escucharon quejarse de la lluvia y de la zona.

"La ayuda no puede llegar a nombre de un concejal ni manejarla él, ni tampoco de alguien que apenas fue candidato de Cambiemos. La tiene que coordinar un funcionario o el intendente", denunció Claveria.

La mercadería aún se encuentra en la finca allanada. No se puede tocar. Sigue ahí. No hay un evacuado aún que haya podido usarla. Quedó varada ahí, a 100 kilómetros de Dragones, la localidad inundada. El caso lo investiga el juzgado Nº 2 del departamento de Orán y deberá decidir qué se hace con los materiales. Makar, que no es dueño de la finca pero la alquila, quedó como "depositario judicial" de los productos.

LA PALABRA DE UN TESTIGO

Jesús Tarqui fue un testigo que tomó la Policía en el allanamiento en la finca de Makar. Según afirmó, vio "mercadería valuada en 600 mil pesos". "Sólo entre chapas y colchones había materiales por un valor de 350 mil pesos", contó.

DINERO CUESTIONADO

Por otra parte, el Ministerio de Desarollo Social envió una suma para ayudar a los damnificados que fue fuertemente cuestionada.

En diálogo con El Destape, el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Santiago Godoy, rechazó la suma que Urtubey se encargó de agradecer públicamente sin poner "peros".

"Es una miseria los 10 millones de pesos que mandaron", afirmó Godoy. Es que representa apenas 800 pesos para reparar la vida de una persona que perdió todo. Salta tuvo más de 12 mil evacuados en todas las inundaciones que sufrió.

“La ayuda económica de Nación a los inundados parece una cargada”, dice notablemente enojado por la difícil situación de la provincia. "Es un lugar donde perdieron todo, no se puede así", relata a este portal.

Además, opinó sobre el secuestro de mercadería que iba a ir a los inundados. "La quisieron esconder. La querían repartir en nombre de Macri", expresó Godoy.

NACIÓN SE DESPEGA

El Gobierno salió a despegarse del hecho y se puso a investigar internamente y habrá sanciones.

Una fuente del Poder Ejecutivo aseguró en off a El Destape que la mercadería enviada "llegó a donde no tenía que llegar". "La dirección que figura en el remito no es la misma que al lugar que llegó", contó.

Responsabilizaron por lo bajo a los concejales de Cambiemos en esa localidad salteña y se está revisando el accionar del CDR que depende del Ministerio de Desarrollo Social.