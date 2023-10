Pese a la oposición de JxC y Milei, el oficialismo logró media sanción a la Ley de GNL, clave para Vaca Muerta

El Frente de Todos obtuvo 126 votos y logró la media sanción para el proyecto que promueve la industrialización y exportación del gas de Vaca Muerta.

El Frente de Todos en la cámara de Diputados logró esta madrugada darle media sanción a la Ley que crea un Régimen de Promoción de Gas Natural Licuado (GNL) por 30 años. Se trata del proyecto de ley para agregarle valor y exportar gas natural, principalmente de Vaca Muerta. Es una de las iniciativas más ambiciosas que debatió el país en las últimas décadas para industrializar y exportar gas. Los proyectos requerirán más inversión y producción en la cuenca Neuquina, la construcción de una planta de licuefacción de GNL y gasoductos exclusivos.

La clave del proyecto es que otorga un marco normativo a largo plazo para la licuefacción del gas de Vaca Muerta. Uno de los requisitos del régimen tienen que ver con un compromiso de inversión mínima de US$ 1.000 millones y una capacidad de producción instalada de al menos un millón de toneladas de GNL por año (MTPA). “El compromiso de inversión mínima deberá ser alcanzado dentro del plazo máximo de seis años desde la aprobación del proyecto”, aclara el texto.

Otra clave es que los proyectos de GNL gozarán por 30 años de un monto de libre disponibilidad de hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones. “Podrán ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales, pasivos financieros con el exterior, utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes”, remarca la Ley.

De aprobarse en el Senado, otorgará un marco normativo al acuerdo entre YPF y la malaya Petronas para construir una planta para producir y exportar GNL desde el puerto de Bahía Blanca. Ambas compañías firmaron un memorándum de entendimiento en 2022 para invertir hasta 40.000 millones para exportar gas de Vaca Muerta. No son las únicas compañías del sector petrolero del país que tienen en carpeta iniciativas para exportar GNL.

Exportaciones en firme

El proyecto regula tres tipos distintos de autorizaciones de exportación de GNL en firme: Autorización por 365 días por 30 años, donde los proyectos deben “acreditar que se utiliza un gasoducto dedicado y aislado del sistema de transporte para abastecer de gas natural a la planta de licuefacción”.

Otra autorizaciones es para la época no invernal (de enero a mayo y de septiembre a diciembre), “para ello se debe acreditar que el transporte de gas natural hasta la planta de licuefacción no afecta la capacidad de transporte destinada al abastecimiento de la demanda prioritaria”. Y autorizaciones individuales por cargamento, “previo ofrecimiento al mercado interno conforme el procedimiento que establezca la reglamentación respectiva”.

Apoyos

Luego de varios meses de demora desde que el Poder Ejecutivo lo anunció, el proyecto fue presentado en el Congreso en mayo y comenzó el recorrido legislativo en julio. Este miércoles por la noche obtuvo 126 votos afirmativos y ahora el proyecto, que apoya el ministro y candidato Sergio Massa, se tratará en la cámara de senadores.

Las abstenciones fueron 102 y fueron casi todos de Juntos por el Cambio y los siete votos negativos de los diputados Javier Milei y Carolina Píparo de La Libertad Avanza, Gabriel Chumpitaz de Juntos por el Cambio y los cuatro legisladores del FIT. La oposición cuestionó sobre todo que es un proyecto a largo plazo que no se puede debatir en medio de la actual situación económica y que era “una normativa a la medida de YPF”.

El Frente de Todos logró el apoyo de los interbloques Federal y Provincias Unidas y también del gobernador electo de Neuquén, el legislador nacional Rolando Figueroa. Incluso consiguió votos afirmativos de los diputados de Juntos por el Cambio Aníbal Tortoriello (PRO de Río Negro) y Pablo Cervi (Evolución Radical de Neuquén), provincias vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, sobre todo Neuquén. La diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal) incorporó modificaciones en materia ambiental.

Derechos de exportación

El proyecto impulsado por el gobierno nacional prevé el cobro de derechos de exportación de GNL para los proyectos adheridos al régimen. En concreto, el texto establece distintas alícuotas según la cotización internacional del gas natural licuado: si es igual o menor a 15 USD/MMBTU (dólares por millón de BTU o Unidad Térmica Británica), el derecho de exportación será 0%.

Si el GNL tiene un precio igual o mayor a 20 USD/MMBTU, el derecho de exportación será de 8%. Y si tiene un precio mayor a 15 USD/MMBTU y menor a 20 USD/MMBTU, la alícuota de las exportaciones debe establecerse según una fórmula polinómica.

Beneficios del régimen

Los beneficios tributarios para los proyectos que apliquen al régimen de promoción para exportar GNL son:

a. Amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias sobre las inversiones.

b. Acreditación y/o devolución del IVA.

c. Alícuota máxima del Impuesto a las Ganancias de 30%.

d. Compensación de quebrantos.

e. Deducción de las ganancias de los intereses y las diferencias de cambio originadas por la financiación del proyecto.

f. Exención de los derechos de importación y demás tributos cuando no exista producción nacional o si existiese no pueda satisfacer a la totalidad de la demanda o no posean las características mínimas requeridas.

g. Estabilidad fiscal por 30 años sobre el proyecto de inversión aprobado y con alcance a los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación dedicadas exclusivamente al proyecto.

Industria nacional

El régimen establece un contenido mínimo de contenido de industria nacional en los proyectos que será creciente en el tiempo:

A) Las inversiones comprometidas que se realicen a partir de la entrada en vigor de la medida proyectada y hasta el décimo año, inclusive, deberán alcanzar un mínimo de 15% de contenido nacional.

B) Las inversiones que se realicen a partir del décimo primer año y hasta el vigésimo año, inclusive, deberán alcanzar un mínimo de 30% de contenido nacional.

C) Las inversiones que se realicen a partir del vigésimo primer año y hasta el trigésimo año, inclusive, o la finalización del proyecto, deberán alcanzar un mínimo de 50% de contenido nacional.