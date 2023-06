La oportunidad de YPF en Vaca Muerta ante el mundo

En petróleo, el país podría duplicar su producción en tres años con 1 millón de barriles por día. Y en gas podría superar los 170 millones de metros cúbicos por día. La llave para destrabar ese crecimiento está en las inversiones en el transporte, tanto de crudo como de gas.

Impulsado por la actividad de YPF, Vaca Muerta tiene la potencialidad de generar un cambio en la matriz de desarrollo de la economía argentina, ya que juega un rol clave en ese plan para impulsar la oferta de petróleo y gas.

Hoy YPF produce el 58% del petróleo no convencional y 34% del gas no convencional del país. Es el principal productor de no convencional en Vaca Muerta y el más importante fuera de América del Norte. Tiene asociaciones con las principales operadoras a nivel mundial como Chevron, Petronas, Shell, Equinor, Dow y Wintershall, entre otras.

Germán Serrano, gerente de Tecnología de gas no convencional de YPF en Vaca Muerta, afirmó en El Destape: "Realmente el potencial es muy grande. Hoy estamos parados en una situación bastante diferente a lo que fueron 5 o 10 años atrás".

Asimismo, Serrano explicó: "Hemos logrado eficiencias, las cuales nos permiten tener esta esta certeza de que estamos muy bien posicionados y esto quiere decir que hemos bajado el costo de desarrollo. Esto lo que hace es que nos ponga en una situación bastante competitiva con lo que son los desarrollos de no convencional, los shales en otras partes del mundo como es el caso de Estados Unidos, con lo cual el potencial hoy está de alguna manera destrabado esperando las inversiones a futuro", cerró.

En gas, además del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, se analiza la expansión del Complejo de Mega y se impulsa un proyecto para la exportación de GNL con Petronas, entre otros socios potenciales. El objetivo de YPF es impulsar este desarrollo reduciendo la huella de carbono de sus operaciones y disminuyendo el impacto en el ambiente.

Víctor León, líder de operaciones en Vaca Muerta, contó ante este portal: "De acá 30 años esto va a tener una expansión enorme, con construcciones por medio del mixering de otras instalaciones, las cuales las cuales nos van a ayudar a proyectar o a crecer de forma exponencial en nuestra producción de gas y así poder convertirnos en un exportador a nivel mundial".

La guerra y el GNL

En el último año la demanda de gas se vio alterada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que se limitó el abastecimiento a Europa y generó complicaciones económicas y de suministro al resto del mundo. Tras el conflicto que arrancó en febrero de 2022, se dispararon los precios de las importaciones de GNL y hubo desabastecimiento en diversos países.

En la actualidad son pocos los países que producen GNL. El gran productor es Estados Unidos. Lo siguen Rusia, Irán, China, Qatar, Canadá, Australia, Arabia Saudita, Noruega y Argelia. Argentina tiene muchas ventajas competitivas para impulsar un proyecto para la producción de GNL a escala mundial.

Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y desde su posición geográfica puede acceder a mercados como Brasil, Europa o Asia, demandantes crecientes de GNL. Y más ahora, con el conflicto bélico en Europa.